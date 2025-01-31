США планують модульне сховище енергії наступного покоління для енергоємних військових кораблів

Підрозділ оборонних інновацій запускає проєкт LOC-NESS Monsoor для підвищення стійкості флоту.

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Міністерство оборони уклало контракт на суму 14,2 млн доларів із Siemens Energy на розробку інноваційної модульної системи зберігання енергії для військових кораблів. Про це пише Interesting Engineering.

Ця ініціатива, що отримала назву LOC-NESS (Long Operation Combatant Naval Energy Storage System), спрямована на розширення можливостей повністю електричних есмінців класу DDG-1000 та інших морських платформ ВМС.

Контракт, реалізований Підрозділом оборонних інновацій (DIU) у співпраці з PEO Ships, фокусується на масштабованості системи зберігання енергії та її сумісності з поточними і майбутніми потребами ВМФ .

Прототип буде встановлено на есмінці керованої ракетної зброї USS Michael Monsoor (DDG-1001) класу "Зумвальт", що стане найважливішим кроком у модернізації енергетичних рішень військово-морського флоту.

Швидке укладання контрактів відображає терміновість задоволення енергетичних потреб військових кораблів

Ендрю Хайгер, директор енергетичного портфеля DIU, зазначив, що цей контракт є найшвидшим процесом подання заявки на присудження в його портфелі." ВМС звернулися до нас із пропозицією замінити одну з систем озброєння на DDG-1000 на великомасштабне сховище енергії. Це електричне судно. Тому ми сказали: так, ми думаємо, що зможемо це зробити", — заявив Гайгер на конференції WEST 2025, організованій спільно Військово-морським інститутом США і AFCEA. Ця терміновість підкреслює критичну природу проєкту.

Потреби в енергії повністю електричних військових кораблів класу Zumwalt, особливо при стикуванні, значно навантажують наявні електромережі установок. Ця проблема посилюється швидким зростанням центрів обробки даних ШІ, які також є великими споживачами енергії.

Військова готовність та енергетична стійкість

Стратегічну важливість енергетичної стійкості неможливо переоцінити, особливо з урахуванням того, що бази ВМС і Корпусу морської піхоти на Західному узбережжі готуються до розгортання більшості військово-морських сил у відповідь на кризи або конфлікти в Індо-Тихоокеанському регіоні. Кемп-Пендлтон, база Корпусу морської піхоти Мірамар і авіабаза Корпусу морської піхоти Юма є ключовими центрами, де навчають більше ніж 75 відсотків морських піхотинців, яких відправляють за кордон.

Бригадний генерал Нік Браун, командувач установками корпусу морської піхоти на заході, наголосив на ролі баз як платформ проектування сили, що мають вирішальне значення для виходу в Тихий океан. "Нам потрібно інвестувати в нього таким, яким він є", — заявив він, наголосивши на необхідності надійних енергетичних рішень для підтримки як мирної діяльності, так і військових операцій.

Зростаюча ймовірність багатогранних загроз, включно з кібератаками та стихійними лихами, вимагає стійкої енергетичної інфраструктури. Військово-морський флот і корпус морської піхоти активно працюють над удосконаленнями в галузі зберігання енергії та технологій мікромереж, щоб забезпечити безперервні військові операції, навіть коли регіональні електромережі виходять з ладу.

Цим об'єктам, як і невеликим містам, потрібне безперебійне живлення для критично важливих операцій, від аеродромів до лікарень. "Операційна енергія має бути надійною, стійкою та ефективною", — сказав Браун, зосередившись на найважливіших сферах під час криз.

Інвестиції в майбутнє військових енергетичних технологій

Усвідомлюючи застарілий характер деяких військових інфраструктур, таких як у Кемп-Пендлтоні, датованих 1940-ми роками, військові наполягають на суттєвих інвестиціях у сучасні енергетичні рішення. Такі проєкти, як проєкт зі зберігання енергії на 40 мегават у Кемп-Пендлтоні вартістю 40 мільйонів доларів та аналогічна ініціатива на військово-морській базі Сан-Дієго, покликані забезпечити критично важливі резервні можливості живлення.

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