Сохранит заряд батареи: как перевести все приложения в темный режим

Функция так и не вошла в финальную версию Android 15, но есть в Android 16.

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Android 16 наконец-то может принудительно перевести все приложения в темный режим — вот как это сделать. Об этом пишет Tom's Guide.

Темный режим на телефонах сейчас более или менее вездесущ, и вам может быть трудно найти приложение, которое не поддерживает его в той или иной форме. Но все еще есть несколько отстающих, и похоже, что Google работает над исправлением этой конкретной проблемы в Android 16.

По словам Мишаала Рахмана из Android Authority, эта функция снова появилась в Android 16 beta 1. Похоже, что она будет делать больше, чем типичный переключатель "переопределить принудительно-темный режим", который большинство телефонов Android предлагают в качестве опции разработчика.

Вместо этого Рахман отмечает, что эта функция "сделать все приложения темными" как будто бы меняет цвета более разумным образом. Однако некоторые изменения, похоже, произошли.

Теперь эта настройка, которая, по-видимому, называется "сделать больше приложений темными", находится в разделе "Темная тема" меню "Дисплей и сенсорный экран". Однако она по-прежнему, по-видимому, скрытая функция, что означает, что она недоступна никому, кроме самых опытных Android-сыщиков. Даже сам Рахман утверждал, что потребовалось "немного усилий", чтобы обнаружить настройки.

Рахман отмечает, что сама функция, по-видимому, не изменилась с Android 15, хотя описание было обновлено. Теперь там говорится "автоматически преобразовывать светлые приложения в темную тему". Хотя это изменение минимально, оно говорит о том, что Google все еще работает над этой функцией, и мы надеемся, что она будет реализована в полной версии Android 16, когда она выйдет в конце этого года.

Напомним, боковая кнопка iPhone имеет 4 функции, которые мало кому известны. Чтобы быстро ими воспользоваться, надо знать комбинации из щелчков и настроек.