Боковая кнопка iPhone имеет 4 функции, о которых мало кто знал: о чем речь

Боковая кнопка смартфона поможет вызвать экстренные службы, уменьшить эффект от укачивания в машине, заснуть или расслабиться, а также активировать функцию "лупа".

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Боковая кнопка iPhone не только блокирует экран — она скрывает в себе как минимум четыре очень удобных функции. Об этом пишет The Sun.

При правильном сочетании настроек и "щелчков" можно заставить ее делать удивительные вещи, в том числе помочь избежать укачивания в машине.

Первые три приема в списке относятся к функции, которая называется "Сочетание клавиш для специальных возможностей". Это позволяет назначать различные функции боковой кнопке, все из которых активируются быстрым "тройным нажатием". Существуют десятки вариантов, но есть особенно удобные. Сначала нужно будет перейти в "Настройки" — "Специальные возможности" — "Сочетание клавиш специальных возможностей".

Кнопка по-прежнему будет работать для блокировки iPhone, но если нажать трижды, она активирует функцию по выбору. А если выбрать несколько вариантов, тройной щелчок откроет всплывающее меню с выбором, позволяя нажать на нужный вариант.

Одной из лучших функций iPhone являются фоновые звуки, которые помогут сосредоточиться или даже заснуть. Можно выбрать фоновый звук по умолчанию в меню "Настройки" — "Универсальный доступ" — "Аудио и видео" — "Фоновые звуки".

Боковая кнопка iPhone

Варианты включают в себя:

Сбалансированный шум

Океан

Дождь

Трансляция

Ночь

Огонь

Эти звуки можно использовать не только для сна: можно также слушать их поверх подкастов и других типов медиа.

Второе — приложение Vehicle Motion Cues, которое создано для борьбы с тошнотой при использовании iPhone во время движения автомобиля.

"Если вы испытываете дискомфорт при использовании iPhone во время поездки в качестве пассажира в автомобиле, вы можете включить функцию Vehicle Motion Cues — экранные подсказки, которые могут помочь уменьшить укачивание", — поясняет Apple.

Подсказки о движении транспортного средства отображаются в виде анимированных точек по краям экрана, которые отображают движение авто, не мешая выполнять действия на iPhone.

Третье — это лупа, которая также очень полезна в определенных ситуациях. Это, по сути, урезанная версия камеры iPhone, специально разработанная для увеличения мелких объектов.

Четвертый вариант — совершенно отдельная функция, связанная с функцией экстренного вызова Apple (Emergency SOS). Надо перейти в "Настройки" — "Экстренный вызов — SOS", а затем включить функцию "Вызов пятью нажатиями кнопки". Теперь, если быстро нажать боковую кнопку пять раз, на iPhone активируется функция экстренного вызова SOS. По завершении обратного отсчета iPhone автоматически вызовет экстренные службы.

Ранее мы писали о том, что найден "идеальный" процент батареи, чтобы ставить мобильный на зарядку. Специалисты сходятся во мнении, что нельзя заряжать телефон до 100%, равно как и разряжать батарею до нуля.