Бічна кнопка iPhone має 4 функції, про які мало хто знав: про що йдеться

Бічна кнопка смартфона допоможе викликати екстрені служби, зменшити ефект від заколисування в машині, заснути або розслабитися, а також активувати функцію "лупа".

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Бічна кнопка iPhone не тільки блокує екран — вона приховує в собі щонайменше чотири дуже зручні функції. Про це пише The Sun.

За правильного поєднання налаштувань і "клацань" можна змусити її робити дивовижні речі, зокрема допомогти уникнути заколисування в машині.

Перші три прийоми в списку відносяться до функції, яка називається "Поєднання клавіш для спеціальних можливостей". Це дає змогу призначати різні функції бічній кнопці, всі з яких активуються швидким "потрійним натисканням". Існують десятки варіантів, але є особливо зручні. Спочатку потрібно буде перейти в "Налаштування" — "Спеціальні можливості" — "Поєднання клавіш спеціальних можливостей".

Кнопка, як і раніше, працюватиме для блокування iPhone, але якщо натиснути тричі, вона активує функцію за вибором. А якщо вибрати кілька варіантів, потрійне клацання відкриє спливаюче меню з вибором, даючи змогу натиснути на потрібний варіант.

Однією з найкращих функцій iPhone є фонові звуки, які допоможуть зосередитися або навіть заснути. Можна вибрати фоновий звук за замовчуванням у меню "Налаштування" — "Універсальний доступ" — "Аудіо та відео" — "Фонові звуки".

Бічна кнопка iPhone

Варіанти містять у собі:

Збалансований шум

Океан

Дощ

Трансляція

Ніч

Вогонь

Ці звуки можна використовувати не тільки для сну: можна також слухати їх поверх подкастів та інших типів медіа.

Другий — додаток Vehicle Motion Cues, який створено для боротьби з нудотою під час використання iPhone під час руху автомобіля.

"Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час використання iPhone під час поїздки як пасажир в автомобілі, ви можете увімкнути функцію Vehicle Motion Cues — екранні підказки, що можуть допомогти зменшити заколисування", — пояснює Apple.

Підказки про рух транспортного засобу відображаються у вигляді анімованих точок по краях екрана, які відображають рух авто, не заважаючи виконувати дії на iPhone.

Третє — це лупа, яка також дуже корисна в певних ситуаціях. Це, по суті, урізана версія камери iPhone, спеціально розроблена для збільшення дрібних об'єктів.

Четвертий варіант — абсолютно окрема функція, пов'язана з функцією екстреного виклику Apple (Emergency SOS). Треба перейти в "Налаштування" — "Екстрений виклик — SOS", а потім увімкнути функцію "Виклик п'ятьма натисканнями кнопки". Тепер, якщо швидко натиснути бічну кнопку п'ять разів, на iPhone активується функція екстреного виклику SOS. Після завершення зворотного відліку iPhone автоматично викличе екстрені служби.

Раніше ми писали про те, що знайдено "ідеальний" відсоток батареї, щоб ставити мобільний на зарядку. Фахівці сходяться на думці, що не можна заряджати телефон до 100%, так само як і розряджати батарею до нуля.