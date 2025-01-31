Найден способ контролировать тысячи дронов и авто одновременно: что придумали ученые

Новый метод управления БПЛА и беспилотным транспортом напоминает то, как люди интуитивно ориентируются в окружающей среде.

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Группа инженеров из Массачусетского технологического института (MIT) разработала новый метод обучения беспилотных технологий, который позволяет им безопасно работать в переполненном пространстве. Об этом говорится на официальном сайте университета.

Как отмечают ученые, чтобы сделать безопасной любую многоагентную систему, инженерам обычно приходится учитывать потенциальные пути каждого устройства по отношению к каждому другому устройству в системе. Это трудоемкий и вычислительно дорогой процесс, который не гарантирует безопасность.

"В шоу дронов каждому дрону задается определенная траектория — набор точек маршрута и набор времени, — а затем они, по сути, закрывают глаза и следуют плану. Поскольку они знают только, где они должны быть и в какое время, если происходят неожиданные вещи, они не знают, как адаптироваться", — сказал ведущий автор исследования Сонгюань Чжан.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из MIT разработали собственный метод обучения беспилотников безопасному маневрированию под названием GCBF+, что расшифровывается как "Graph Control Barrier Function".

По словам ученых, этот метод похож на то, как люди интуитивно ориентируются в окружающей среде. Вместо того, чтобы планировать конкретные пути, метод позволяет устройствам постоянно "осознавать" свои границы безопасности. Оставаясь в безопасной зоне, они могут выбрать любое количество путей для выполнения своей задачи.

"Допустим, вы находитесь в очень многолюдном торговом центре. Вам нет дела ни до кого, кроме тех, кто находится в вашем непосредственном окружении, например, в радиусе 5 метров, с точки зрения безопасного передвижения и того, чтобы ни с кем не столкнуться", — объяснил аспирант Освин Со.

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Команда обучила небольшое количество дронов размером с ладонь безопасно выполнять различные задачи, от одновременного изменения положения в полете до посадки на определенные движущиеся транспортные средства на земле. В симуляциях исследователи показали, что те же программы, обученные на нескольких дронах, можно масштабировать до тысяч беспилотников.

По словам ученых, этот метод можно применять в различных сферах, в частности он подойдет для предотвращения столкновений в шоу дронов, складских роботов, беспилотных транспортных средств, систем доставки дронами и поисково-спасательных дронов.

"Это может стать стандартом для любого проекта, где требуется объединенная группа устройств", — заключил доцент кафедры аэронавтики и астронавтики Массачусетского технологического института Чучу Фань.

Напомним, исследователи из Университета имени Лоранда Этвеша (ELTE) в Венгрии создали планировщик маршрутов, который может объединять 5000 автономных дронов в самоорганизующуюся стаю.

В свою очередь исследователи из Южной Кореи разработали стаю крошечных магнитных роботов, которые могут сообща выполнять различные задачи, имитируя поведение муравьев в дикой природе.