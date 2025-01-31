Знайдено спосіб контролювати тисячі дронів і авто одночасно: що придумали вчені

Новий метод управління БПЛА і безпілотним транспортом нагадує те, як люди інтуїтивно орієнтуються в навколишньому середовищі.

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Група інженерів із Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробила новий метод навчання безпілотних технологій, який дає їм змогу безпечно працювати в переповненому просторі. Про це йдеться на офіційному сайті університету.

Як зазначають науковці, щоб зробити безпечною будь-яку багатоагентну систему, інженерам зазвичай доводиться враховувати потенційні шляхи кожного пристрою по відношенню до кожного іншого пристрою в системі. Це трудомісткий і обчислювально дорогий процес, який не гарантує безпеку.

"У шоу дронів кожному дрону задають певну траєкторію — набір точок маршруту і набір часу, — а потім вони, по суті, заплющують очі і дотримуються плану. Оскільки вони знають тільки, де вони мають бути і в який час, якщо відбуваються несподівані речі, вони не знають, як адаптуватися", — сказав провідний автор дослідження Сонгюань Чжан.

Щоб розв'язати цю проблему, дослідники з MIT розробили власний метод навчання безпілотників безпечного маневрування під назвою GCBF+, що розшифровується як "Graph Control Barrier Function".

За словами вчених, цей метод схожий на те, як люди інтуїтивно орієнтуються в навколишньому середовищі. Замість того, щоб планувати конкретні шляхи, метод дає змогу пристроям постійно "усвідомлювати" свої межі безпеки. Залишаючись у безпечній зоні, вони можуть вибрати будь-яку кількість шляхів для виконання свого завдання.

"Припустимо, ви перебуваєте в дуже багатолюдному торговому центрі. Вам байдуже до всіх, окрім тих, хто перебуває у вашому безпосередньому оточенні, наприклад, у радіусі 5 метрів, з погляду безпечного пересування і того, щоб ні з ким не зіткнутися", — пояснив аспірант Освін Со.

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Команда навчила невелику кількість дронів розміром з долоню безпечно виконувати різні завдання, від одночасної зміни положення в польоті до посадки на певні рухомі транспортні засоби на землі. У симуляціях дослідники показали, що ті самі програми, навчені на кількох дронах, можна масштабувати до тисяч безпілотників.

За словами вчених, цей метод можна застосовувати в різних сферах, зокрема він підійде для запобігання зіткненням у шоу дронів, складських роботів, безпілотних транспортних засобів, систем доставки дронами та пошуково-рятувальних дронів.

"Це може стати стандартом для будь-якого проєкту, де потрібна об'єднана група пристроїв", — підсумував доцент кафедри аеронавтики й астронавтики Массачусетського технологічного інституту Чучу Фань.

Нагадаємо, дослідники з Університету імені Лоранда Етвеша (ELTE) в Угорщині створили планувальник маршрутів, який може об'єднувати 5000 автономних дронів у зграю, яка самоорганізується.

Зі свого боку дослідники з Південної Кореї розробили зграю крихітних магнітних роботів, які можуть спільно виконувати різноманітні завдання, імітуючи поведінку мурашок у дикій природі.