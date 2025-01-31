Лучшие телефоны Android с возможностью расширения памяти: рейтинг

Среди моделей — Sony Xperia 1 VI, Samsung Galaxy A55 5G, Motorola Moto G Power 5G, Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A15 5G и Sony Xperia 10 VI.

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Представлен топ лучших смартфонов с возможностью расширения памяти. О том, что попало в рейтинг, пишет Android Authority.

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 1 VI Фото: TechRadar

У тех, кто ищет высококлассный телефон Android с расширяемой памятью, будет очень мало вариантов, и это определенно один из лучших. Sony Xperia 1 VI — лучший флагман Sony.

Большие изменения по сравнению с Xperia 1 V можно обнаружить спереди. Дисплей новой модели снижает разрешение 4K предшественника до 1080p. Это разочарует некоторых, но это действительно приносит заметные улучшения с точки зрения яркости и соотношения сторон. Телеобъектив телефона также вносит большой вклад в улучшение, в то время как настройка дисплея значительно увеличивает срок службы батареи.

Характеристики Xperia 1 VI:

Дисплей: 6,5 дюйма, Full HD+

6,5 дюйма, Full HD+ SoC: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Оперативная память: 12 ГБ

12 ГБ Память: 256/512 ГБ

256/512 ГБ Камеры: 48, 12 и 12 МП

48, 12 и 12 МП Фронтальная камера: 12 МП

12 МП Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Программное обеспечение: Android 14

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A55 Фото: Скриншот

Samsung становится серьезным конкурентом на рынке среднего уровня. Samsung Galaxy A55 5G имеет дисплей Super AMOLED 120 Гц, довольно хороший процессор Exynos 1480, много оперативной памяти/хранилища и хорошую батарею емкостью 5000 мАч.

Дизайн тоже довольно приятный, так как он очень похож на серию Galaxy S24. Конечно, это более доступное устройство с ценой в 439 фунтов стерлингов, поэтому конструкция не такая хорошая. У него также нет беспроводной зарядки. В остальном это довольно хороший телефон. Не говоря уже об обязательстве по обновлению, которое состоит из четырех лет версий Android, а также пяти лет обновлений безопасности.

Это определенно один из лучших телефонов с расширяемой памятью, имеющий слот для карт microSD. Не только это, но он также предлагает некоторые из лучших показателей за свои деньги.

Samsung Galaxy A55 5G — это телефон среднего класса, который пришел на смену Galaxy A54 5G. Наиболее заметными изменениями являются переход на металлический каркас, улучшенное стекло Gorilla Glass и новый чипсет Exynos с графикой AMD.

Характеристики Galaxy A55 5G:

Дисплей: 6,6 дюйма, Full HD+

6,6 дюйма, Full HD+ SoC: Exynos 1480

Exynos 1480 Оперативная память: 6/8/12 ГБ

6/8/12 ГБ Память: 128/256 ГБ

128/256 ГБ Камеры: 50, 12 и 5 МП

50, 12 и 5 МП Фронтальная камера: 32 МП

32 МП Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Программное обеспечение: Android 14

Motorola Moto G Power 5G (2024)

Motorola Moto G Power 5G

Производительность не будет потрясающей, но MediaTek Dimensity 7020 и 8 ГБ оперативной памяти достаточно для повседневного использования. Не говоря уже о том, что менее ресурсоемкие компоненты обеспечивают большую продолжительность работы батареи. Он имеет большую батарею емкостью 5000 мАч и может заряжаться до 30 Вт.

Дисплей тоже довольно хорош. Он имеет панель 1080p, смешанную с частотой обновления 120 Гц. В целом, это один из лучших телефонов с расширяемой памятью по бюджету.

Характеристики Moto G Power 5G (2024):

Дисплей: 6,7 дюйма, HD+

6,7 дюйма, HD+ SoC: MediaTek Dimensity 7020

MediaTek Dimensity 7020 Оперативная память: 8 ГБ

8 ГБ Память: 128 ГБ

128 ГБ Камеры: 50 и 8 МП

50 и 8 МП Фронтальная камера: 16 МП

16 МП Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Программное обеспечение: Android 14

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A35 5G стоит всего 400 долларов, и он также поставляется со слотом для карты microSD.

Это не плохой телефон за свою цену. Характеристики включают процессор Exynos 1380, 6-12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч и 6,6-дюймовый экран с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+.

Samsung Galaxy A35 5G Фото: Скриншот

Характеристики Galaxy A35 5G:

Дисплей : 6,6 дюйма, Full HD+

: 6,6 дюйма, Full HD+ SoC : Exynos 1380

: Exynos 1380 Оперативная память : 6/8/12 ГБ

: 6/8/12 ГБ Память : 128/256 ГБ

: 128/256 ГБ Камеры : 50, 8 и 5 МП

: 50, 8 и 5 МП Фронтальная камера : 13 МП

: 13 МП Аккумулятор : 5000 мАч

: 5000 мАч Программное обеспечение : Android 14

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 4G Фото: gsmarena.com

Samsung также предлагает Galaxy A15 5G всего за $200. Он поставляется с менее мощным MediaTek Dimensity 6100+, до 8 ГБ оперативной памяти, 6,5-дюймовым экраном Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Конечно, также помогает то, что он поставляется со слотом для карты microSD. И это определенно один из самых доступных телефонов, который все еще стоит денег.

Samsung Galaxy A15 5G — новый бюджетный телефон 2024 года. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4 ГБ оперативной памяти и 6,5-дюймовым экраном OLED 1080p. На задней панели расположены три датчика камеры, включая основной 50-мегапиксельный, сверхширокоугольный 5-мегапиксельный и макро-2-мегапиксельный.

Характеристики Galaxy A15 5G:

Дисплей: 6,5 дюйма, FHD+

6,5 дюйма, FHD+ SoC: MediaTek Dimensity 6100+

MediaTek Dimensity 6100+ Оперативная память: 4/6/8 ГБ

4/6/8 ГБ Память: 128/256 ГБ

128/256 ГБ Камеры: 50, 5 и 2 МП

50, 5 и 2 МП Фронтальная камера: 13 МП

13 МП Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Программное обеспечение: Android 14

Sony Xperia 10 VI

Sony Xperia 10 IV

Устройства Sony, как правило, очень дороги, но Xperia 10 VI стартует с €399 в Европе — на €50 дешевле, чем его предшественник. Вы, вероятно, найдете его импортированным в США примерно по схожей числовой цене. Он идет на некоторые жертвы, чтобы достичь этого, но в любом случае включает в себя множество комплектов.

Процессора Snapdragon 6 первого поколения и 8 ГБ оперативной памяти должно быть достаточно для большинства обычных пользователей, хотя в этой модели камера уступает V. Тем не менее, она по-прежнему оснащена 6,1-дюймовым OLED-дисплеем (хотя и с максимальной частотой 60 кадров в секунду), аккумулятором емкостью 5000 мАч и редкой комбинацией 3,5-мм разъема для наушников и слота для карты памяти microSD.

Характеристики Xperia 10 VI:

Дисплей: 6,1 дюйма, Full HD+

6,1 дюйма, Full HD+ SoC: Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 6 Gen 1 Оперативная память: 8 ГБ

8 ГБ Память: 128 ГБ

128 ГБ Камеры: 48 и 8 МП

48 и 8 МП Фронтальная камера: 8 МП

8 МП Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Программное обеспечение: Android 14

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