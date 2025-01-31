Лучшие телефоны Android с возможностью расширения памяти: рейтинг
Среди моделей — Sony Xperia 1 VI, Samsung Galaxy A55 5G, Motorola Moto G Power 5G, Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A15 5G и Sony Xperia 10 VI.
Представлен топ лучших смартфонов с возможностью расширения памяти. О том, что попало в рейтинг, пишет Android Authority.
Sony Xperia 1 VI
У тех, кто ищет высококлассный телефон Android с расширяемой памятью, будет очень мало вариантов, и это определенно один из лучших. Sony Xperia 1 VI — лучший флагман Sony.
Большие изменения по сравнению с Xperia 1 V можно обнаружить спереди. Дисплей новой модели снижает разрешение 4K предшественника до 1080p. Это разочарует некоторых, но это действительно приносит заметные улучшения с точки зрения яркости и соотношения сторон. Телеобъектив телефона также вносит большой вклад в улучшение, в то время как настройка дисплея значительно увеличивает срок службы батареи.
Характеристики Xperia 1 VI:
- Дисплей: 6,5 дюйма, Full HD+
- SoC: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативная память: 12 ГБ
- Память: 256/512 ГБ
- Камеры: 48, 12 и 12 МП
- Фронтальная камера: 12 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
Samsung Galaxy A55 5G
Samsung становится серьезным конкурентом на рынке среднего уровня. Samsung Galaxy A55 5G имеет дисплей Super AMOLED 120 Гц, довольно хороший процессор Exynos 1480, много оперативной памяти/хранилища и хорошую батарею емкостью 5000 мАч.
Дизайн тоже довольно приятный, так как он очень похож на серию Galaxy S24. Конечно, это более доступное устройство с ценой в 439 фунтов стерлингов, поэтому конструкция не такая хорошая. У него также нет беспроводной зарядки. В остальном это довольно хороший телефон. Не говоря уже об обязательстве по обновлению, которое состоит из четырех лет версий Android, а также пяти лет обновлений безопасности.
Это определенно один из лучших телефонов с расширяемой памятью, имеющий слот для карт microSD. Не только это, но он также предлагает некоторые из лучших показателей за свои деньги.
Samsung Galaxy A55 5G — это телефон среднего класса, который пришел на смену Galaxy A54 5G. Наиболее заметными изменениями являются переход на металлический каркас, улучшенное стекло Gorilla Glass и новый чипсет Exynos с графикой AMD.
Характеристики Galaxy A55 5G:
- Дисплей: 6,6 дюйма, Full HD+
- SoC: Exynos 1480
- Оперативная память: 6/8/12 ГБ
- Память: 128/256 ГБ
- Камеры: 50, 12 и 5 МП
- Фронтальная камера: 32 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
Motorola Moto G Power 5G (2024)
Производительность не будет потрясающей, но MediaTek Dimensity 7020 и 8 ГБ оперативной памяти достаточно для повседневного использования. Не говоря уже о том, что менее ресурсоемкие компоненты обеспечивают большую продолжительность работы батареи. Он имеет большую батарею емкостью 5000 мАч и может заряжаться до 30 Вт.
Дисплей тоже довольно хорош. Он имеет панель 1080p, смешанную с частотой обновления 120 Гц. В целом, это один из лучших телефонов с расширяемой памятью по бюджету.
Характеристики Moto G Power 5G (2024):
- Дисплей: 6,7 дюйма, HD+
- SoC: MediaTek Dimensity 7020
- Оперативная память: 8 ГБ
- Память: 128 ГБ
- Камеры: 50 и 8 МП
- Фронтальная камера: 16 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
Samsung Galaxy A35 5G
Samsung Galaxy A35 5G стоит всего 400 долларов, и он также поставляется со слотом для карты microSD.
Это не плохой телефон за свою цену. Характеристики включают процессор Exynos 1380, 6-12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч и 6,6-дюймовый экран с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+.
Характеристики Galaxy A35 5G:
- Дисплей : 6,6 дюйма, Full HD+
- SoC : Exynos 1380
- Оперативная память : 6/8/12 ГБ
- Память : 128/256 ГБ
- Камеры : 50, 8 и 5 МП
- Фронтальная камера : 13 МП
- Аккумулятор : 5000 мАч
- Программное обеспечение : Android 14
Samsung Galaxy A15 5G
Samsung также предлагает Galaxy A15 5G всего за $200. Он поставляется с менее мощным MediaTek Dimensity 6100+, до 8 ГБ оперативной памяти, 6,5-дюймовым экраном Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Конечно, также помогает то, что он поставляется со слотом для карты microSD. И это определенно один из самых доступных телефонов, который все еще стоит денег.
Samsung Galaxy A15 5G — новый бюджетный телефон 2024 года. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4 ГБ оперативной памяти и 6,5-дюймовым экраном OLED 1080p. На задней панели расположены три датчика камеры, включая основной 50-мегапиксельный, сверхширокоугольный 5-мегапиксельный и макро-2-мегапиксельный.
Характеристики Galaxy A15 5G:
- Дисплей: 6,5 дюйма, FHD+
- SoC: MediaTek Dimensity 6100+
- Оперативная память: 4/6/8 ГБ
- Память: 128/256 ГБ
- Камеры: 50, 5 и 2 МП
- Фронтальная камера: 13 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
Sony Xperia 10 VI
Устройства Sony, как правило, очень дороги, но Xperia 10 VI стартует с €399 в Европе — на €50 дешевле, чем его предшественник. Вы, вероятно, найдете его импортированным в США примерно по схожей числовой цене. Он идет на некоторые жертвы, чтобы достичь этого, но в любом случае включает в себя множество комплектов.
Процессора Snapdragon 6 первого поколения и 8 ГБ оперативной памяти должно быть достаточно для большинства обычных пользователей, хотя в этой модели камера уступает V. Тем не менее, она по-прежнему оснащена 6,1-дюймовым OLED-дисплеем (хотя и с максимальной частотой 60 кадров в секунду), аккумулятором емкостью 5000 мАч и редкой комбинацией 3,5-мм разъема для наушников и слота для карты памяти microSD.
Характеристики Xperia 10 VI:
- Дисплей: 6,1 дюйма, Full HD+
- SoC: Snapdragon 6 Gen 1
- Оперативная память: 8 ГБ
- Память: 128 ГБ
- Камеры: 48 и 8 МП
- Фронтальная камера: 8 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
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