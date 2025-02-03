Грядет еще один флагман Ultra на ОС Android: характеристики выглядят многообещающе (фото)

Утечка исходит от надежного информатора Роланда Квандта, который утверждает, что Zenfone 12 Ultra будет "слегка урезанной версией" Asus ROG Phone 9 Pro.

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Asus собирается представить свой следующий флагман, Zenfone 12 Ultra, 6 февраля 2025 года. И теперь, всего за несколько дней до официального запуска, его характеристики и изображения просочились в сеть, что дает возможность заранее узнать, чего ожидать, пишет androidpolice.com.

Утечка исходит от надежного информатора Роланда Квандта, который утверждает, что Zenfone 12 Ultra будет "слегка урезанной версией" Asus ROG Phone 9 Pro — во многом так же, как Zenfone 11 Ultra был основан на ROG Phone 8 Pro. Это означает, что можно ожидать 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2400×1080 и частотой обновления 120 Гц (которая может увеличиваться до 144 Гц для поддерживаемых игр). Телефон будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ хранилища UFS 4.0.

На задней панели расположится 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 700 с оптической стабилизацией изображения (OIS) "gimbal". Он будет дополнен сверхширокоугольным объективом 13 Мп с полем обзора 120 градусов, телеобъективом 32 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Смартфоны Asus Zenfone 12 Ultra: рендер Фото: winfuture.de

Zenfone 12 Ultra получит ОС Android 15 с рядом новых ИИ-функций, ориентированных на улучшение фото и видео, а также аккумулятор емкостью 5500 мАч, что немного меньше, чем у ROG Phone 9 Pro (5800 мАч), но сохранит ту же быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт и добавит поддержку беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Интересно, что Zenfone 12 Ultra будет включать разъем для наушников 3,5 мм — редкая функция в современных флагманских смартфонах. С точки зрения дизайна смартфон будет напоминать ROG Phone 9 Pro, но с меньшим модулем камеры и без матрицы mini-LED на задней панели.

Хотя подробностей о ценах и доступности пока нет, ждать осталось недолго, так как Asus официально представит Zenfone 12 Ultra всего через несколько дней.

Ранее мы писали, что OnePlus 13 легко обошел iPhone 16 Pro Max. Чипсет Snapdragon 8 Elite оказался очень проворным в обработке видео и фотоснимков.