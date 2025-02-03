Гряде ще один флагман Ultra на ОС Android: характеристики мають багатообіцяючий вигляд

Витік виходить від надійного інформатора Роланда Квандта, який стверджує, що Zenfone 12 Ultra буде "злегка урізаною версією" Asus ROG Phone 9 Pro.

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Asus збирається представити свій наступний флагман, Zenfone 12 Ultra, 6 лютого 2025 року. І тепер, всього за кілька днів до офіційного запуску, його характеристики і зображення просочилися в мережу, що дає можливість заздалегідь дізнатися, чого очікувати, пише androidpolice.com.

Витік виходить від надійного інформатора Роланда Квандта, який стверджує, що Zenfone 12 Ultra буде "злегка урізаною версією" Asus ROG Phone 9 Pro — багато в чому так само, як Zenfone 11 Ultra був заснований на ROG Phone 8 Pro. Це означає, що можна очікувати 6,78-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 і частотою оновлення 120 Гц (яка може збільшуватися до 144 Гц для підтримуваних ігор). Телефон працюватиме на чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite у парі з 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 512 ГБ сховища UFS 4.0.

На задній панелі розташується 50-мегапіксельний сенсор Sony Lytia 700 з оптичною стабілізацією зображення (OIS) "gimbal". Він буде доповнений надширококутним об'єктивом 13 Мп з полем огляду 120 градусів, телеоб'єктивом 32 Мп з 3-кратним оптичним зумом і 32-мегапіксельною фронтальною камерою.

Смартфони Asus Zenfone 12 Ultra: рендер Фото: winfuture.de

Zenfone 12 Ultra отримає ОС Android 15 з низкою нових ШІ-функцій, орієнтованих на поліпшення фото і відео, а також акумулятор ємністю 5500 мАг, що трохи менше, ніж у ROG Phone 9 Pro (5800 мАг), але збереже ту ж швидку дротову зарядку потужністю 65 Вт і додасть підтримку бездротової зарядки потужністю 15 Вт.

Цікаво, що Zenfone 12 Ultra включатиме роз'єм для навушників 3,5 мм — рідкісна функція в сучасних флагманських смартфонах. З точки зору дизайну смартфон нагадуватиме ROG Phone 9 Pro, але з меншим модулем камери і без матриці mini-LED на задній панелі.

Хоча подробиць про ціни і доступність поки що немає, чекати залишилося недовго, оскільки Asus офіційно представить Zenfone 12 Ultra лише через кілька днів.

Раніше ми писали, що OnePlus 13 легко обійшов iPhone 16 Pro Max. Чипсет Snapdragon 8 Elite виявився дуже моторним в обробці відео і фотознімків.