Экономить заряд батареи смартфонов нужно будет по-другому: каковы новые правила

One UI 7 в настоящее время доступна на Galaxy S25 и S24, а другие устройства получат обновление к концу первого квартала 2025 года.

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Телефоны Samsung Galaxy на сегодняшний день используют очень "агрессивный" способ экономии энергии, однако скоро все изменится, пишет Android Police.

Как только смартфон достигает критических 5% заряда, яркость резко снижается — настолько, что навигация по экрану может быть трудной даже при нормальном освещении. Если пользователь находится на улице, то человеку на экране может быть ничего не видно.

Все изменится с One UI 7 — версией ОС Android 15 от Samsung, которая поставляется с флагманской линейкой Galaxy S25. Последняя бета-версия One UI 7 позволяет устанавливать режим яркости дисплея при достижении заряда в 5%.

One UI 7 дарит свободу выбора

В One UI 7 автоматическое затемнение добавлено в качестве опции вместо того, чтобы делать эту функцию обязательной (по умолчанию).

Чтобы отключить автоматическое затемнение, нужно перейти в Настройки — Аккумулятор — выключить переключатель Автозатемнение экрана. Это будет означать, что аккумулятор будет разряжаться значительно быстрее, но дисплей будет намного ярче.

В настоящее время One UI 7 доступна только в виде стабильной сборки на Galaxy S25 и в бета-версии на линейке S24, поэтому владельцам старых моделей придется немного подождать. Согласно заявлению Samsung, все устройства Galaxy S получат обновление ОС к концу первого квартала 2025 года или к концу марта.

Еще одна очень полезная функция One UI 7 — проверка личности, которая требует от пользователей входа в систему с помощью биометрических данных. Другая часть этой функции — блокировка обнаружения кражи, которая автоматически блокирует устройство, если оно обнаружит, что кто-то его берет.

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