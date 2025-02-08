Економити заряд батареї смартфонів потрібно буде по-іншому: нові правила

One UI 7 наразі доступна на Galaxy S25 і S24, а інші пристрої отримають оновлення до кінця першого кварталу 2025 року.

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Телефони Samsung Galaxy на сьогоднішній день використовують дуже "агресивний" спосіб економії енергії, проте скоро все зміниться, пише Android Police.

Щойно смартфон досягає критичних 5% заряду, яскравість різко знижується — настільки, що навігація екраном може бути важкою навіть за нормального освітлення. Якщо користувач перебуває на вулиці, то людині на екрані може бути нічого не видно.

Усе зміниться з One UI 7 — версією ОС Android 15 від Samsung, яка поставляється з флагманською лінійкою Galaxy S25. Остання бета-версія One UI 7 дає змогу встановлювати режим яскравості дисплея при досягненні заряду в 5%.

One UI 7 дарує свободу вибору

В One UI 7 автоматичне затемнення додано як опцію замість того, щоб робити цю функцію обов'язковою (за замовчуванням).

Щоб вимкнути автоматичне затемнення, потрібно перейти в Налаштування — Акумулятор — вимкнути перемикач Автозатемнення екрана. Це означатиме, що акумулятор розряджатиметься значно швидше, але дисплей буде набагато яскравішим.

Наразі One UI 7 доступна тільки у вигляді стабільної збірки на Galaxy S25 і в бета-версії на лінійці S24, тому власникам старих моделей доведеться трохи почекати. Згідно із заявою Samsung, всі пристрої Galaxy S отримають оновлення ОС до кінця першого кварталу 2025 року або до кінця березня.

Ще одна дуже корисна функція One UI 7 — перевірка особистості, яка вимагає від користувачів входу в систему за допомогою біометричних даних. Інша частина цієї функції — блокування виявлення крадіжки, яке автоматично блокує пристрій, якщо він виявить, що хтось його бере.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 Edge виявився кращим за конкурентів. Навіть якщо Galaxy S25 Edge в кінцевому підсумку здасться "просто" більш тонким Galaxy S25, цього може бути достатньо, щоб привабити покупців.