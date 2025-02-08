Топ-10 самых красивых смартфонов за последние 15 лет: рейтинг устройств (фото)

В рейтинге — Nextbit Robin, HTC One M7, Samsung Galaxy S7 Edge, Google Pixel 5, OnePlus 9 Pro, Essential Phone, Sony Xperia XZ1, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Nexus 4 Google Pixel 4 XL.

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Самые эстетичные смартфоны за последние 15 лет были выбраны экспертами ресурса Android Authority. В списке оказались модели от HTC, Samsung, Google, OnePlus, Sony и других производителей.

Nextbit Robin

Смартфон Nextbit Robin

Nextbit Robin — очень необычный на вид телефон, но это соответствует его необычной предыстории. В 2015 году Nextbit запустила Kickstarter для модели Robin, представив его как "облачный" смартфон, который будет как можно меньше полагаться на внутреннюю память. Компания получила финансирование достигло 1 млн долларов всего за две недели.

Однако примерно в то время, когда телефон начал поставляться, первоначальная реакция на его производительность была прохладной. Тем не менее, в 2017 году Razer выкупила Nextbit и немедленно прекратила продажи и производство Robin. Вскоре после этого был выпущен первый телефон Razer, который перенял все элементы дизайна Robin.

HTC One M7

HTC One M7

Старые поклонники смартфонов, увидев заголовок этой статьи, сразу поняли, что HTC One M7 будет здесь. Его цельный дизайн не только великолепен, но и является техническим чудом. Два фронтальных динамика были замечательными, а слегка изогнутая задняя часть делала его удержание в руке удобным.

Оболочка HTC Sense Android работала отлично, а настройка домашнего экрана BlinkFeed была интуитивно понятной и полезной. Аппаратное обеспечение камеры было отличным (для того времени, конечно), а процессор Qualcomm Snapdragon 600 был достаточно быстрым для 2013 года.

На самом деле, единственное, чего не хватало в HTC One M7, так это беспроводной зарядки, которую металлический корпус не позволял. В остальном это был бы просто идеальный телефон Android, как по форме, так и по функциям, пишет СМИ.

Samsung Galaxy S7 Edge

Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge

За последние несколько лет индустрия смартфонов отошла от изогнутых дисплеев. Они менее долговечны, менее практичны для жестов навигации и их сложнее защитить защитной пленкой. Но в 2016 году изогнутые дисплеи только появились, и Samsung Galaxy S7 Edge стал первым телефоном с таким дисплеем.

В отличие от предыдущих устройств "Edge" от Samsung, Galaxy S7 Edge был изогнутым со всех сторон. Углы, передняя часть, бока и даже задняя часть имели изгибы. Это делало его гладким и приятным.

Он оживил продажи смартфонов Samsung и помог еще больше дифференцировать семейство Galaxy S от его главного конкурента iPhone.

Google Pixel 5

Смартфон Google Pixel 5

Когда в 2020 году Googl Pixel 5 был запущен, подразделение смартфонов Google оказалось в затруднительном положении. Pixel 4 стал настоящей катастрофой настолько, что вся линейка Pixel оказалась под серьезной угрозой.

Pixel 5 был переосмыслением бренда Pixel (не первым и не последним). Но что действительно делает Pixel 5 "чудом", так это то, что он сделан из металла и при этом поддерживает беспроводную зарядку. Google сделала это возможным, используя уникальный "сетчатый" сплав с зазорами, достаточно большими для беспроводной передачи энергии.

Эта уникальная конструкция сделала Pixel 5 премиальным и гораздо более прочным, чем любой стеклянный телефон. Небольшой размер и абсолютно великолепная цветовая гамма Sorta Sage только укрепили его статус одного из самых красивых смартфонов года.

К сожалению, Google сделала большую ставку на Pixel 5, которая не оправдалась, выбрав процессора среднего уровня вместо типичного флагманского чипсета, который можно было бы ожидать от основной линейки Pixel. Это был единичный случай, поскольку Pixel 6 снова полностью переосмыслил бренд и представил чипсет Tensor.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

Зеркальная отделка расцветки OnePlus 9, Morning Mist, произвела впечатление на пользователей. Версия Forest Green была просто захватывающей, и даже стандартная Stellar Black выглядела определенно стильно.

Сам телефон также был лучшим за все время существования компании (на то время). У него был самый мощный процессор на тот момент, система камер, которая была шагом вперед для OnePlus, и, бесспорно, один из лучших дисплеев года.

Essential Phone

Смартфон Essential Phone Фото: Essential

Essential Phone был одним из самых захватывающих релизов в истории Android. Он имел примечательную "родословную", будучи детищем "дедушки" ОС Android, Энди Рубина. Смартфон имел уникальный титаново-керамический корпус, экран от края до края, который был первым с выемкой вверху.

Эти качества сделали единственный телефон от Essential Products настоящим хитом. Тот факт, что он поставлялся с почти стандартной версией Android, которая в некоторые дни получала обновления быстрее, чем Pixel, сделал его мечтой поклонников данной ОС.

К сожалению, аппарат был далек от совершенства. Камера оставляла желать лучшего, как с точки зрения оборудования, так и программного обеспечения. Essential также совершила огромную ошибку, сделав телефон эксклюзивным для Sprint.

Значительное снижение цены не спасло ситуацию, и Essential в конечном итоге отменила запланированный запуск модели Phone 2.

Sony Xperia XZ1

Смартфон Sony Xperia XZ1 Фото: Android Authority

Хотя большинство поклонников Android согласятся, что Sony делает невероятные телефоны, они обычно стоят дорого, их трудно достать.

Sony за эти годы разработала несколько действительно крутых устройств, и Xperia XZ1 — один из них. Его акцент на симметрии и деталях действительно выделял его из толпы, когда он был запущен в 2017 году. Xperia XZ1 получил металлический корпус, что придавало ощущение ультра-премиальности. Это был также один из первых телефонов с HDR-дисплеем.

Это устройство также было потрясающим с точки зрения дизайна и заставляет тосковать по тем временам, когда "компактные" телефоны все еще были в ходу.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Смартфон Samsung Galaxy Note 10 Plus

Линейка Galaxy Note завершилась в 2020 году с выпуском Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Затем смартфоны Note были поглощены линейкой Galaxy S в 2022 году, когда Samsung выпустила Galaxy S22 Ultra, который был телефоном Note под другим названием.

Note 10 Plus остается самым красивым, особенно вариант Aura Glow. Как и OnePlus 9 Pro, упомянутый ранее в этом списке, зеркальная задняя часть модели Aura Glow меняла цвета в разных условиях освещения, придавая ей великолепный и динамичный вид. Изогнутые панели корпуса также преломляли свет, что вызывало впечатляющие зрительные эффекты.

Nexus 4

Смартфон Nexus 4

До того, как Google запустила линейку Pixel, она сотрудничала с другими брендами для создания Nexus. Эти телефоны выпускались на ОС Android и получали обновления программного обеспечения быстрее, чем большинство других, что делало их своего рода приквелом Pixels.

Одним из таких телефонов был Nexus 4, выпущенный LG. Возможно, читатели согласятся, что Nexus 6P, выпущенный HUAWEI, был вершиной серии Nexus, мало кто может поспорить, что Nexus 4 не был одним из самых красивых телефонов.

Самым примечательным аспектом устройства была его стеклянная задняя панель, на матрицу которой нанесли крошечные звездочки. Это создавало впечатление, что смартфон буквально сверкал.

Google Pixel 4 XL

Смартфон Google Pixel Pixel 4 XL

Pixel 4 были красивыми, хотя и не популярными среди пользователей. Матовые направляющие были потрясающими с точки зрения эстетики, а оранжевая кнопка питания красиво выделялась.

Pixel 4, возможно, и провалился в продажах, но он никогда не станет провалом, если говорить о дизайне.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.