Медитация и релакс: появился новый браузер OperaAir, заботящийся о здоровье людей (видео)

Норвежский разработчик Opera представил новый браузер с функцией поддержки здоровья пользователей. Программа предложит дыхательные упражнения, растяжку шеи, медитацию и другие полезные атрибуты.

Related video

Норвежский разработчик браузеров Opera 4 февраля запустил новый браузер Opera Air. Новый браузер призван обеспечить психическое здоровье пользователей, сообщило издание Techcrunch.

Браузер Opera Air нацелен на производительность людей

Программа напомнит людям о перерыве в работе с компьютером, необходимости дыхательных упражнений, а также включит звуки природы и бинауральные ритмы (воображаемые звуки, которые мозг воспринимает ("слышит"), хотя реальные звуки этой частоты отсутствуют, — ред.). Все это должно способствовать релаксации, улучшении концентрации и сна.

"Opera Air нацелен на производительность, с его помощью мы хотим передать концепцию осознанности с помощью инструментов и минималистичного дизайна", — рассказал директор по продуктам компании Opera Мохамед Салах.

Новый браузер Opera Air: в чем его уникальность?

Доступ к функциям браузера находится на боковой полупрозрачной панели. Функция "Сделайте перерыв" отображается как индикатор заряда батареи в три полоски. Если человек сидит в интернете долгое время, они будут серого цвета.

Пользователь OperaAir может определить время непрерывной работы

Пользователь вправе определить время непрерывной работы, после которой уровень индикатора упадет, или полностью отключить систему индикаторов. При перерыве в работе браузер предложит дыхательные упражнения, растяжку шеи, медитацию или сканирование всего тела.

Интересно и то, что во время растяжки шеи можно включить камеру и тогда браузер поможет управлять осанкой при выполнении упражнений. Operа Air пока комментирует упражнения на английском языке, но в перспективе добавятся и другие.

OperaAir напомнит о важности перерыва в работе с компьютером

Функция Boosts включает комбинацию музыки, окружающих звуков и бинауральных ритмов для улучшения фокусировки, воспроизводя разные частоты для каждого уха. Пользователи вправе поменять музыку, окружающий звук, частоту бинауральных ритмов и громкость треков.

Функция Boosts может комбинировать звуки природы и музыку

Журналисты спросили представителей компании Opera, почему создали отдельный браузер вместо того, чтобы внедрить эти инструменты в существующий. Мохамед Салах ответил, что концепцию осознанности хотели реализовать в другом продукте.

"Opera — отличный браузер, нацеленный на производительность. Но именно в Opera Air мы хотим передать концепцию осознанности", — сказал специалист.

Напомним, разработчики Google обновляли функции браузера Chrome и повысили его производительность. Полезное расширение Memory Saver будет чистить память от неактивных вкладок.

Компания Microsoft разыгрывала для пользователей 1 млн долларов за установку браузера Microsoft Edge и поиски в системе Bing. Программа действует не во всех странах.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.