Медитация и релакс: появился новый браузер OperaAir, заботящийся о здоровье людей (видео)
Норвежский разработчик Opera представил новый браузер с функцией поддержки здоровья пользователей. Программа предложит дыхательные упражнения, растяжку шеи, медитацию и другие полезные атрибуты.
Норвежский разработчик браузеров Opera 4 февраля запустил новый браузер Opera Air. Новый браузер призван обеспечить психическое здоровье пользователей, сообщило издание Techcrunch.
Программа напомнит людям о перерыве в работе с компьютером, необходимости дыхательных упражнений, а также включит звуки природы и бинауральные ритмы (воображаемые звуки, которые мозг воспринимает ("слышит"), хотя реальные звуки этой частоты отсутствуют, — ред.). Все это должно способствовать релаксации, улучшении концентрации и сна.
"Opera Air нацелен на производительность, с его помощью мы хотим передать концепцию осознанности с помощью инструментов и минималистичного дизайна", — рассказал директор по продуктам компании Opera Мохамед Салах.
Новый браузер Opera Air: в чем его уникальность?
Доступ к функциям браузера находится на боковой полупрозрачной панели. Функция "Сделайте перерыв" отображается как индикатор заряда батареи в три полоски. Если человек сидит в интернете долгое время, они будут серого цвета.
Пользователь вправе определить время непрерывной работы, после которой уровень индикатора упадет, или полностью отключить систему индикаторов. При перерыве в работе браузер предложит дыхательные упражнения, растяжку шеи, медитацию или сканирование всего тела.
Интересно и то, что во время растяжки шеи можно включить камеру и тогда браузер поможет управлять осанкой при выполнении упражнений. Operа Air пока комментирует упражнения на английском языке, но в перспективе добавятся и другие.
Функция Boosts включает комбинацию музыки, окружающих звуков и бинауральных ритмов для улучшения фокусировки, воспроизводя разные частоты для каждого уха. Пользователи вправе поменять музыку, окружающий звук, частоту бинауральных ритмов и громкость треков.
Журналисты спросили представителей компании Opera, почему создали отдельный браузер вместо того, чтобы внедрить эти инструменты в существующий. Мохамед Салах ответил, что концепцию осознанности хотели реализовать в другом продукте.
"Opera — отличный браузер, нацеленный на производительность. Но именно в Opera Air мы хотим передать концепцию осознанности", — сказал специалист.
Напомним, разработчики Google обновляли функции браузера Chrome и повысили его производительность. Полезное расширение Memory Saver будет чистить память от неактивных вкладок.
Компания Microsoft разыгрывала для пользователей 1 млн долларов за установку браузера Microsoft Edge и поиски в системе Bing. Программа действует не во всех странах.
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