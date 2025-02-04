Медитація і релакс: з'явився новий браузер OperaAir, що піклується про здоров'я людей (відео)

Норвезький розробник Opera представив новий браузер із функцією підтримки здоров'я користувачів. Програма запропонує дихальні вправи, розтяжку шиї, медитацію та інші корисні атрибути.

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Норвезький розробник браузерів Opera 4 лютого запустив новий браузер Opera Air. Новий браузер покликаний забезпечити психічне здоров'я користувачів, повідомило видання Techcrunch.

Браузер Opera Air націлений на продуктивність людей

Програма нагадає людям про перерву в роботі з комп'ютером, необхідність дихальних вправ, а також увімкне звуки природи та бінауральні ритми (уявні звуки, які мозок сприймає ("чує"), хоча реальні звуки цієї частоти відсутні, — ред.). Усе це має сприяти релаксації, поліпшенню концентрації та сну.

"Opera Air націлений на продуктивність, за його допомогою ми хочемо передати концепцію усвідомленості за допомогою інструментів і мінімалістичного дизайну", — розповів директор із продуктів компанії Opera Мохамед Салах.

Новий браузер Opera Air: у чому його унікальність?

Доступ до функцій браузера знаходиться на бічній напівпрозорій панелі. Функція "Зробіть перерву" відображається як індикатор заряду батареї в три смужки. Якщо людина сидить в інтернеті довгий час, вони будуть сірого кольору.

Користувач OperaAir може визначити час безперервної роботи

Користувач має право визначити час безперервної роботи, після якої рівень індикатора впаде, або повністю відключити систему індикаторів. Під час перерви в роботі браузер запропонує дихальні вправи, розтяжку шиї, медитацію або сканування всього тіла.

Цікаво й те, що під час розтяжки шиї можна увімкнути камеру і тоді браузер допоможе керувати поставою під час виконання вправ. Орега Air поки коментує вправи англійською мовою, але в перспективі додадуться й інші.

OperaAir нагадає про важливість перерви в роботі з комп'ютером

Функція Boosts включає комбінацію музики, навколишніх звуків і бінауральних ритмів для поліпшення фокусування, відтворюючи різні частоти для кожного вуха. Користувачі мають право поміняти музику, навколишній звук, частоту бінауральних ритмів і гучність треків.

Функція Boosts може комбінувати звуки природи та музику

Журналісти запитали представників компанії Opera, чому створили окремий браузер замість того, щоб впровадити ці інструменти в наявний. Мохамед Салах відповів, що концепцію усвідомленості хотіли реалізувати в іншому продукті.

"Opera — чудовий браузер, націлений на продуктивність. Але саме в Opera Air ми хочемо передати концепцію усвідомленості", — сказав фахівець.

Нагадаємо, розробники Google оновлювали функції браузера Chrome і підвищили його продуктивність. Корисне розширення Memory Saver чиститиме пам'ять від неактивних вкладок.

Компанія Microsoft розігрувала для користувачів 1 млн доларів за встановлення браузера Microsoft Edge і пошуки в системі Bing. Програма діє не у всіх країнах.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.