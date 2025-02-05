Обошел Samsung, Google и 23 других смартфона: эксперт назвал лучший телефон 2025 года

Во время тестов самый высокий результат среди смартфонов среднего класса получил OnePlus 13R.

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Смартфон OnePlus 13R по результатам тестирования получил 9 из 10 баллов, став лидером среди телефонов среднего класса 2025 года. Об этом пишет эксперт androidpolice.com Стивен Радочиа.

Специалист протестировал 25 смартфонов среднего сегмента и пришел к выводу, что OnePlus 13R является лучшим на мировом рынке на сегодняшний день. Он обошел аппараты Samsung Galaxy, Xiaomi, Google, Redmi и других производителей.

Стивен отмечает хорошую работу 6,78-дюймовой панели LTPO 4.1 AMOLED с разрешением 1264x2780 пикс., частотой обновления 120 Гц, яркостью в 4500 нит. Он не слепнул на солнце, а все цвета были красочными, глубокими и насыщенными.

Быстрый отклик обеспечивал чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

"Это не последний и не самый лучший флагманский чип, но он имеет более чем достаточную мощность, учитывая скромную цену 13R в 600 долларов. Плюс бонус в виде 12 ГБ оперативной памяти и хранилища UFS 4.0", — написал автор.

У него не возникло проблем во время игр вроде Genshin Impact и Pokémon Go.

Смартфон OnePlus 13R Фото: androidpolice.com

В отличие от Samsung, OnePlus сочла необходимым увеличить размер батареи в своих телефонах в 2025 году. В прошлом году OnePlus 12R получил батарею емкостью 5500 мАч, но в этом году OnePlus пошла еще дальше, оснастив 13R массивным аккумулятором на 6000 мАч. Модель 13R поддерживает проводную зарядку SuperVOOC, которая обеспечивает быструю скорость питания, а также зарядку до 100 Вт с дополнительным блоком питания.

Компания удалила 2-мегапиксельный макрообъектив на 12R в пользу 50-мегапиксельного 2-кратного оптического зума на 13R. 50-мегапиксельный телеобъектив работает вместе с 50-мегапиксельным основным датчиком и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, чтобы обеспечить более универсальную систему камер как для телефона среднего класса, отмечает автор.

Раннее мы писали о том, что Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra получит "невидимую" камеру. Новая функция — камера под дисплеем — может получить более широкое распространение на телефонах в следующем году. Если Samsung примет такое решение, по крайней мере телефоны под брендом "Ultra" от конкурирующих брендов также могут последовать примеру компании.