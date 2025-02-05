Обійшов Samsung, Google і 23 інших смартфони: експерт назвав найкращий телефон 2025 року

Під час тестів найвищий результат серед смартфонів середнього класу отримав OnePlus 13R.

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Смартфон OnePlus 13R за результатами тестування отримав 9 із 10 балів, ставши лідером серед телефонів середнього класу 2025 року. Про це пише експерт androidpolice.com Стівен Радочіа.

Фахівець протестував 25 смартфонів середнього сегмента і дійшов висновку, що OnePlus 13R є найкращим на світовому ринку на сьогоднішній день. Він обійшов апарати Samsung Galaxy, Xiaomi, Google, Redmi, Xiaomi, Google, Redmi та інших виробників.

Стівен відзначає хорошу роботу 6,78-дюймової панелі LTPO 4.1 AMOLED з роздільною здатністю 1264x2780 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю в 4500 ніт. Він не сліпнув на сонці, а всі кольори були барвистими, глибокими і насиченими.

Швидкий відгук забезпечував чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

"Це не останній і не найкращий флагманський чип, але він має більш ніж достатню потужність з огляду на скромну ціну 13R у 600 доларів. Плюс бонус у вигляді 12 ГБ оперативної пам'яті та сховища UFS 4.0", — написав автор.

У нього не виникло проблем під час ігор на кшталт Genshin Impact і Pokémon Go.

Смартфон OnePlus 13R Фото: androidpolice.com

На відміну від Samsung, OnePlus визнала за необхідне збільшити розмір батареї у своїх телефонах у 2025 році. Минулого року OnePlus 12R отримав батарею ємністю 5500 мАг, але цього року OnePlus пішла ще далі, оснастивши 13R масивним акумулятором на 6000 мАг. Модель 13R підтримує дротову зарядку SuperVOOC, яка забезпечує швидку швидкість живлення, а також зарядку до 100 Вт з додатковим блоком живлення.

Компанія видалила 2-мегапіксельний макрооб'єктив на 12R на користь 50-мегапіксельного 2-кратного оптичного зуму на 13R. 50-мегапіксельний телеоб'єктив працює разом із 50-мегапіксельним основним датчиком і 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом, щоб забезпечити універсальнішу систему камер як для телефону середнього класу, зазначає автор.

Раніше ми писали про те, що Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra отримає "невидиму" камеру. Нова функція — камера під дисплеєм — може набути ширшого поширення на телефонах наступного року. Якщо Samsung прийме таке рішення, принаймні телефони під брендом "Ultra" від конкуруючих брендів також можуть наслідувати приклад компанії.