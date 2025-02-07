Какие смартфоны поддерживают спутниковую связь и действительно ли она нужна

Хотя эта функция существует уже некоторое время, она встречается преимущественно в устройствах премиум-класса.

Related video

Спутниковая связь — одно из последних достижений в области технологий смартфонов, предлагающее пользователям возможность оставаться на связи даже в отдаленных районах, где традиционные сотовые сети не работают. Но как она работает, какие телефоны ее поддерживают и действительно ли она вам нужна? Об этом пишет Gizmo China.

Какие смартфоны будут поддерживать спутниковую связь в 2025 году

По состоянию на 2025 год спутниковое подключение не является универсальной функцией, но оно постепенно внедряется в премиум-телефоны. В настоящее время его предлагают несколько брендов:

Samsung

Последняя серия Galaxy S25 от Samsung получила поддержку спутниковых сообщений. По слухам, изначально эта функция должна была появиться в Galaxy S24 Ultra, но в итоге она появилась для серии Galaxy S25. Есть одна загвоздка: компания не продвигала эту функцию широко, поскольку она доступна не всем. Samsung предлагает спутниковое подключение только с одним спутниковым оператором Skylo (в США сотрудничает только с Verizon).

Apple

Apple — еще один бренд, предлагающий спутниковое подключение, позволяющее отправлять сообщения SOS с iPhone 14, iPhone 15 и iPhone 16. Услуга более широко доступна на новых моделях, в отличие от серии Galaxy S25.

Huawei

Huawei впервые представила спутниковую связь с выпуском флагманской серии Mate 50. Линейка поддерживала короткие текстовые сообщения через спутниковую сеть BeiDou. Позднее она была модернизирована для включения аудиозвонков в более новой модели Mate 60 Pro. Гаджет Pura 70 Ultra поддерживает спутниковую связь, что позволяет обмениваться изображениями без подключения к интернету.

Смартфоны Galaxy S25 Фото: allround-pc.com

Google

С серией Pixel 9 Google также присоединилась к спутниковой связи. Она предлагает экстренные сообщения SOS в сотрудничестве с системой Starlink от SpaceX.

Xiaomi

Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 14 Ultra и MIX Fold 4 поддерживают двустороннюю спутниковую связь. Таким образом, есть доступ к сети даже в отдаленных районах. Ожидается, что предстоящий Xiaomi 15 Ultra также будет оснащен этой технологией.

Есть и другие бренды, которые также поддерживают спутниковую связь, например, Oppo (Find X8 Pro Satellite Edition), Nubia (Z60S Pro), Honor (X60) и другие.

Действительно ли нужна спутниковая связь?

Это не та функция, которой можно пользоваться каждый день. Но в зависимости от образа жизни она может быть очень важна. Связь может стать спасением в чрезвычайных ситуациях. Она также гарантирует путешественникам спокойствие в районах с ненадежными сотовыми сетями.

Однако технология бесполезна для городских пользователей и может повлечь дополнительные расходы. Большинство реализаций ограничены текстовыми сообщениями или оповещениями SOS, поскольку голосовые вызовы и доступ в интернет еще не стали мейнстримом. Так что на данный момент, нужно ли это, зависит от того, как часто юзер оказывается вне сети.

Напомним, ранее сообщалось, что cмартфоны в Украине получат спутниковую связь Starlink. Украина станет одним из первых государств в мире со связью Direct to Cell, а также первой воюющей страной, где Starlink развернет эту технологию.