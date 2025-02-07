Які смартфони підтримують супутниковий зв'язок і чи дійсно він потрібен

Хоча ця функція існує вже деякий час, вона зустрічається переважно в пристроях преміум-класу.

Related video

Супутниковий зв'язок — одне з останніх досягнень у галузі технологій смартфонів, що пропонує користувачам можливість залишатися на зв'язку навіть у віддалених районах, де традиційні стільникові мережі не працюють. Але як він працює, які телефони його підтримують і чи дійсно він вам потрібен? Про це пише Gizmo China.

Які смартфони підтримуватимуть супутниковий зв'язок у 2025 році

Станом на 2025 рік супутникове підключення не є універсальною функцією, але воно поступово впроваджується в преміум-телефони. Наразі його пропонують кілька брендів:

Samsung

Остання серія Galaxy S25 від Samsung отримала підтримку супутникових повідомлень. З чуток, спочатку ця функція повинна була з'явитися в Galaxy S24 Ultra, але в підсумку вона з'явилася для серії Galaxy S25. Є одна заковика: компанія не просувала цю функцію широко, оскільки вона доступна не всім. Samsung пропонує супутникове підключення тільки з одним супутниковим оператором Skylo (у США співпрацює тільки з Verizon).

Apple

Apple — ще один бренд, що пропонує супутникове підключення, яке дає змогу надсилати повідомлення SOS з iPhone 14, iPhone 15 і iPhone 16. Послуга більш широко доступна на нових моделях, на відміну від серії Galaxy S25.

Huawei

Huawei вперше представила супутниковий зв'язок із випуском флагманської серії Mate 50. Лінійка підтримувала короткі текстові повідомлення через супутникову мережу BeiDou. Пізніше вона була модернізована для включення аудіодзвінків у новішій моделі Mate 60 Pro. Гаджет Pura 70 Ultra підтримує супутниковий зв'язок, що дає змогу обмінюватися зображеннями без підключення до інтернету.

Смартфони Galaxy S25 Фото: allround-pc.com

Google

Із серією Pixel 9 Google також долучилася до супутникового зв'язку. Вона пропонує екстрені повідомлення SOS у співпраці з системою Starlink від SpaceX.

Xiaomi

Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 14 Ultra і MIX Fold 4 підтримують двосторонній супутниковий зв'язок. Таким чином, є доступ до мережі навіть у віддалених районах. Очікується, що майбутній Xiaomi 15 Ultra також буде оснащений цією технологією.

Є й інші бренди, які також підтримують супутниковий зв'язок, наприклад, Oppo (Find X8 Pro Satellite Edition), Nubia (Z60S Pro), Honor (X60) та інші.

Чи справді потрібен супутниковий зв'язок?

Це не та функція, якою можна користуватися щодня. Але залежно від способу життя вона може бути дуже важливою. Зв'язок може стати порятунком у надзвичайних ситуаціях. Він також гарантує мандрівникам спокій у районах із ненадійними стільниковими мережами.

Однак технологія марна для міських користувачів і може спричинити додаткові витрати. Більшість реалізацій обмежені текстовими повідомленнями або сповіщеннями SOS, оскільки голосові виклики і доступ до інтернету ще не стали мейнстримом. Тож наразі, чи потрібно це, залежить від того, як часто юзер опиняється поза мережею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що смартфони в Україні отримають супутниковий зв'язок Starlink. Україна стане однією з перших держав у світі зі зв'язком Direct to Cell, а також першою воюючою країною, де Starlink розгорне цю технологію.