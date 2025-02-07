Солнечная станция из 190 000 панелей столкнулась с неожиданными проблемами (видео)

Строительство огромной электростанции потребовало решений для хранения энергии, а также учета интересов местного населения.

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В Португалии компания Dos Grados построила огромную солнечную электростанцию Fundão, выявив несколько неожиданных трудностей, связанных с реализацией столь масштабного проекта. Об этом пишет портал Ecoticias.

Солнечная станция Fundão

Сообщается, что электростанция Fundão занимает 192 гектара и способна обеспечивать электроэнергией 61 000 домов и предприятий в год. Проект также ежегодно сокращает выбросы углекислого газа на 826 000 тонн.

При этом реализация проекта была сопряжена с неожиданными технологическими проблемами. Зависимость производства солнечной энергии от погодных условий остается главным препятствием для бесперебойной работы. Чтобы решить эту проблему, компания изучает перспективы инвестирования в ветроэнергетику и аккумуляторы для хранения излишков энергии.

Кроме того, проект продемонстрировал, что при установке солнечных панелей компаниям стоит учитывать интересы местного населения. Взирая на это, Dos Grados заключила с муниципалитетом Фундао соглашения, направленные на минимизацию негативного воздействия станции.

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Договоры с местными землевладельцами, занимающимися сельским хозяйством, лесным хозяйством и скотоводством включают разрешение на выпас скота для местных пород и посадку растений на территории станции.

Также сообщается, что новые решения в области устойчивых цен на электроэнергию принесут пользу жителям и владельцам местных предприятий, окружающих солнечную ферму, уже через шесть-семь месяцев.

Генеральный директор Dos Grados Хиел Паласиос отметил, станция не только генерирует зеленую энергию, но создает новые рабочие места для местных жителей. Он также подчеркнул, что преимущества проекта превосходят его "возможные неблагоприятные последствия".

Напомним, ученые из Корнелльского университета выявили, что плавучие солнечные панели могут увеличить выбросы парниковых газов на малых водоемах почти на 27%.

Также сообщалось, что солнечную электростанцию Ivanpah из 350 000 зеркал хотят закрыть из-за конкуренции с более дешевыми источниками зеленой энергии и вреда для окружающей среды.