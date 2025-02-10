"Выглядит новой": как люди находят хорошую технику в мусорных баках

Один "ныряльщик за мусором" отыскал конвекционную печь за $200, а другому попался MacBook в прекрасном состоянии.

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Пользователь Reddit нашел в мусорном контейнере рабочую конвекционной печь KitchenAid и поделился своим опытом. Издание The Cooldown оценило, насколько выгодно и полезно забирать выброшенную технику.

На популярном имиджборде Reddit запустили обсуждение, посвященное движению DumpsterDiving (дословный перевод: погружение в мусорный бак). Там люди рассказывают о том, как охотятся за ценными предметами среди мусора, и делятся интересными находками. Пользователь Strange_Fortune_7419 показал фото электрической печи от бренда KitchenAid, которую кто-то выбросил, а он забрал домой.

Мужчина нашел среди мусора печь KitchenAid Фото: TCD

По словам мужчины, он живет в большом жилом комплексе, где жильцы часто выбрасывают хорошие вещи. Автор обычно стеснялся забирать их себе, но не смог пройти мимо печи KitchenAid, которая в магазинах стоит около $200.

"Она прекрасно работает и выглядит, как новая", — добавил он.

По мнению The Cooldown, технику стоит доставать из мусорных баков на территории жилых комплексов. Во-первых, это экономит деньги, а во-вторых, спасает планету от загрязнения мусором, ведь та же печка попала бы на свалку и лежала там десятки лет.

Прибор состоит из различных материалов, включая металл, пластик и потенциально вредные химикаты в его компонентах. Таким образом, для разложения может потребоваться тысяча лет, согласно исследованию Certified Recycling. Если нужно избавиться от ненужной техники, то лучше сдать ее на утилизацию или же в комиссионный магазин.

Конечно, не стоит копаться во всех мусорных контейнерах подряд, опытные "ныряльщики за мусором" сначала проводят разведку и находят места, где люди могут выбросить что-то ценное. Так другой пользователь Reddit проверил мусорный бак у жилого дома и обнаружил внутри MacBook на свалке. C2D конца 2009 года с диагональю 13 дюймов. Ноутбук оказался полностью рабочим.

Cреди мусора может найтись MacBook Фото: TCD

Другие успешные "ныряльщики в мусорные контейнеры" используют похожие методы разведки, например, проверяют задние дворы продуктовых магазинов, крупных розничных сетей или патрулируют определенные районы. В результате некоторые бесплатно получают хорошую еду, годовой запас подарков, рождественские украшения и другие товары.

Ранее писали, как британец ищет на свалке ключ к биткоинам на сумму около $700 млн. Еще в 2009 году мужчина добыл 8000 монет, а позже его девушка случайно выбросила жесткий диск, который открывал доступ к виртуальному кошельку.

Сообщали также, что из старой техники можно добыть до 22 карат золота. Это нелегкий, а порой даже опасный процесс, но некоторые сделали на нем целое состояние.