"Виглядає новою": як люди знаходять хорошу техніку в сміттєвих баках

Один "нирець за сміттям" відшукав конвекційну піч за $200, а іншому попався MacBook у чудовому стані.

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Користувач Reddit знайшов у сміттєвому контейнері робочу конвекційну піч KitchenAid і поділився своїм досвідом. Видання The Cooldown оцінило, наскільки вигідно і корисно забирати викинуту техніку.

На популярному іміджборді Reddit запустили обговорення, присвячене руху DumpsterDiving (дослівний переклад: занурення в сміттєвий бак). Там люди розповідають про те, як полюють за цінними предметами серед сміття, і діляться цікавими знахідками. Користувач Strange_Fortune_7419 показав фото електричної печі від бренду KitchenAid, яку хтось викинув, а він забрав додому.

Чоловік знайшов серед сміття піч KitchenAid Фото: TCD

За словами чоловіка, він живе у великому житловому комплексі, де мешканці часто викидають хороші речі. Автор зазвичай соромився забирати їх собі, але не зміг пройти повз піч KitchenAid, яка в магазинах коштує близько $200.

"Вона прекрасно працює і має вигляд, як нова", — додав він.

На думку The Cooldown, техніку варто діставати зі сміттєвих баків на території житлових комплексів. По-перше, це економить гроші, а по-друге, рятує планету від забруднення сміттям, адже та сама піч потрапила б на звалище і лежала там десятки років.

Прилад складається з різних матеріалів, включно з металом, пластиком і потенційно шкідливими хімікатами в його компонентах. Таким чином, для розкладання може знадобитися тисяча років, згідно з дослідженням Certified Recycling. Якщо потрібно позбутися непотрібної техніки, то краще здати її на утилізацію або ж у комісійний магазин.

Звісно, не варто копатися у всіх сміттєвих контейнерах поспіль, досвідчені "нирці за сміттям" спочатку проводять розвідку і знаходять місця, де люди можуть викинути щось цінне. Так інший користувач Reddit перевірив сміттєвий бак біля житлового будинку і виявив усередині MacBook на звалищі. C2D кінця 2009 року з діагоналлю 13 дюймів. Ноутбук виявився повністю робочим.

Серед сміття може знайтися MacBook Фото: TCD

Інші успішні "пірнальники у сміттєві контейнери" використовують схожі методи розвідки, наприклад, перевіряють задні двори продуктових магазинів, великих роздрібних мереж або патрулюють певні райони. У результаті деякі безплатно отримують хорошу їжу, річний запас подарунків, різдвяні прикраси та інші товари.

Раніше писали, як британець шукає на звалищі ключ до біткоїнів на суму близько $700 млн. Ще 2009 року чоловік добув 8000 монет, а пізніше його дівчина випадково викинула жорсткий диск, який відкривав доступ до віртуального гаманця.

Повідомляли також, що зі старої техніки можна добути до 22 карат золота. Це нелегкий, а часом навіть небезпечний процес, але дехто заробив на ньому цілий статок.