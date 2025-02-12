Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra избавится от важного недостатка: о чем речь

Новая технология позволит компании увеличить емкость аккумуляторов до 6000 – 7000 мАч.

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Компания Samsung планирует использовать новую технологию аккумуляторов для серии Galaxy S26. Она позволит добиться гораздо большей емкости при сохранении прежнего размера. Об этом пишет Giga.

Galaxy S26 получат кремний-углеродный аккумулятор

Новый кремний-углеродный аккумулятор принципиально отличается от обычных литий-ионных. Благодаря оптимизированному соотношению графита и кремния накопитель энергии достигает значительно более высокой плотности без изменения размеров. Это нововведение может позволить Samsung увеличить емкость аккумулятора в смартфонах Galaxy S26 до 6000–7000 мАч без необходимости увеличения размера корпуса. На данный момент емкость аккумуляторов составляет от 4000 до 5000 мАч.

За последние годы компания не добилась существенного прогресса в увеличении времени автономной работы. В частности, в смартфонах Ultra уже много лет устанавливается одна и та же батарея емкостью 5000 мАч, в то время как в других моделях емкость увеличилась незначительно. Благодаря интеграции кремний-углеродной технологии Samsung теперь может совершить качественный скачок в увеличении срока службы аккумулятора, особенно с Galaxy S26 Ultra. Несколько известных инсайдеров отрасли подтверждают планы на 2026 год.

Китайские бренды уже используют новые батареи

Внедрение новой технологии аккумуляторов вписывается в более масштабную тенденцию. В частности, китайские производители все больше полагаются на кремний-углеродные батареи. Благодаря моделям Galaxy S26, Plus и Ultra компания Samsung может стать первым крупным западным производителем, который применит эту новаторскую технологию в своих флагманских смартфонах. Это может означать, что срок службы аккумулятора смартфонов может существенно увеличиться в один миг.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.