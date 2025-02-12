Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra позбудеться важливого недоліку: про що йдеться

Нова технологія дасть змогу компанії збільшити ємність акумуляторів до 6000 — 7000 мАг.

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Компанія Samsung планує використовувати нову технологію акумуляторів для серії Galaxy S26. Вона дасть змогу домогтися набагато більшої ємності при збереженні колишнього розміру. Про це пише Giga.

Galaxy S26 отримають кремній-вуглецевий акумулятор

Новий кремній-вуглецевий акумулятор принципово відрізняється від звичайних літій-іонних. Завдяки оптимізованому співвідношенню графіту та кремнію накопичувач енергії досягає значно вищої щільності без зміни розмірів. Це нововведення може дозволити Samsung збільшити ємність акумулятора в смартфонах Galaxy S26 до 6000-7000 мАг без необхідності збільшення розміру корпусу. На даний момент ємність акумуляторів становить від 4000 до 5000 мАг.

За останні роки компанія не домоглася істотного прогресу в збільшенні часу автономної роботи. Зокрема, у смартфонах Ultra вже багато років встановлюється одна й та сама батарея ємністю 5000 мАг, у той час як в інших моделях ємність збільшилася незначно. Завдяки інтеграції кремній-вуглецевої технології Samsung тепер може зробити якісний стрибок у збільшенні терміну служби акумулятора, особливо з Galaxy S26 Ultra. Кілька відомих інсайдерів галузі підтверджують плани на 2026 рік.

Китайські бренди вже використовують нові батареї

Впровадження нової технології акумуляторів вписується в більш масштабну тенденцію. Зокрема, китайські виробники все більше покладаються на кремній-вуглецеві батареї. Завдяки моделям Galaxy S26, Plus і Ultra компанія Samsung може стати першим великим західним виробником, який застосує цю новаторську технологію у своїх флагманських смартфонах. Це може означати, що термін служби акумулятора смартфонів може істотно збільшитися в одну мить.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.