Малоизвестная папка iPhone "крадет" объем хранилища данных: почему нужно все удалить

С помощью нескольких приемов можно легко освободить огромное количество места, поэтому стоит опробовать их, прежде чем раскошелиться на более дорогую модель iPhone с большим хранилищем.

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Место для хранения iPhone может заполниться довольно быстро. Обычно получение дополнительного хранилища означает покупку более дорогой модели iPhone, а затем придется выложить еще больше за резервное копирование данных с помощью iCloud. Поэтому одним из решений является изначальное сокращение необходимого объема хранилища, пишет The Sun.

С помощью этих приемов можно легко освободить огромное количество места, поэтому стоит опробовать их, прежде чем раскошелиться на более дорогую модель iPhone с большим хранилищем.

Нужно открыть приложение "Фотографии" и прокрутить вниз, пока не найдете раздел "Утилиты". Там будет вкладка "Дубликаты". Здесь собраны все фотографии и видео, а также их дубликаты. Дубликаты появляются благодаря тому, что пользователь получает одно и то же изображение в нескольких чатах.

Можно увидеть дубликаты файлов, рядом с каждым из которых будет кнопка "Объединить". Если нажать "Объединить", дубликаты будут удалены, и останется оригинальный файл.

Чтобы ускорить работу, можно нажать кнопку "Выбрать" в правом верхнем углу. Это позволит быстро нажать на все дубликаты файлов, которые надо удалить, и объединить их все за один раз. Еще есть опция "Выбрать все", так что можно объединить все в одно мгновение.

Это самый быстрый способ освободить место, поскольку ручной выбор каждого объекта может занять много времени, если дубликаты никогда раньше не удалялись. Рекомендуется проверять папку "Дубликаты" каждые несколько месяцев, чтобы убедиться, что она не засоряется ненужными дубликатами.

Если это не освободит достаточно места, у вас есть и другие варианты.

Самый простой способ: зайти в "Настройки" — "Основные" — "Хранилище iPhone". Там можно увидеть, сколько свободного места осталось, и даже то, какие приложения занимают больше всего памяти.

Что еще важнее, в верхней части страницы можно найти список рекомендаций. Например, можно использовать функцию "Выгрузить неиспользуемые приложения", чтобы сохранить файлы, связанные с приложениями, которые не используются регулярно, но при этом удалить сами приложения. Затем можно восстановить их, когда они понадобятся, без необходимости сохранять их все время.

Также есть опция "Удалить старые загрузки", которая позволит сохранить на iPhone только последние пять автоматически загруженных файлов. А чтобы просмотреть сохраненные на iPhone файлы, надо нажать "Просмотреть загруженные медиафайлы", что позволит удалить все ненужное.

Ранее мы писали, что Apple планирует несколько важных обновлений для следующего iPhone, — начиная от дизайна и заканчивая внутренними технологиями.