Маловідома папка iPhone "краде" обсяг сховища даних: чому потрібно все видалити

За допомогою кількох прийомів можна легко звільнити величезну кількість місця, тому варто випробувати їх, перш ніж розщедритися на дорожчу модель iPhone з великим сховищем.

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Місце для зберігання iPhone може заповнитися досить швидко. Зазвичай отримання додаткового сховища означає купівлю дорожчої моделі iPhone, а потім доведеться викласти ще більше за резервне копіювання даних за допомогою iCloud. Тому одним із рішень є початкове скорочення необхідного обсягу сховища, пише The Sun.

За допомогою цих прийомів можна легко звільнити величезну кількість місця, тому варто випробувати їх, перш ніж розщедритися на дорожчу модель iPhone з великим сховищем.

Потрібно відкрити додаток "Фотографії" і прокрутити вниз, поки не знайдете розділ "Утиліти". Там буде вкладка "Дублікати". Тут зібрані всі фотографії та відео, а також їхні дублікати. Дублікати з'являються завдяки тому, що користувач отримує одне й те саме зображення в кількох чатах.

Можна побачити дублікати файлів, поруч із кожним із яких буде кнопка "Об'єднати". Якщо натиснути "Об'єднати", дублікати буде видалено, і залишиться оригінальний файл.

Щоб прискорити роботу, можна натиснути кнопку "Вибрати" в правому верхньому кутку. Це дасть змогу швидко натиснути на всі дублікати файлів, які треба видалити, і об'єднати їх усі за один раз. Ще є опція "Вибрати все", тож можна об'єднати все в одну мить.

Це найшвидший спосіб звільнити місце, оскільки ручний вибір кожного об'єкта може зайняти багато часу, якщо дублікати ніколи раніше не видалялися. Рекомендується перевіряти папку "Дублікати" кожні кілька місяців, щоб переконатися, що вона не засмічується непотрібними дублікатами.

Якщо це не звільнить достатньо місця, у вас є й інші варіанти.

Найпростіший спосіб: зайти в "Налаштування" — "Основні" — "Сховище iPhone". Там можна побачити, скільки вільного місця залишилося, і навіть те, які програми займають найбільше пам'яті.

Що ще важливіше, у верхній частині сторінки можна знайти список рекомендацій. Наприклад, можна використовувати функцію "Вивантажити невикористовувані додатки", щоб зберегти файли, пов'язані з додатками, які не використовуються регулярно, але при цьому видалити самі додатки. Потім можна відновити їх, коли вони знадобляться, без необхідності зберігати їх весь час.

Також є опція "Видалити старі завантаження", яка дасть змогу зберегти на iPhone тільки останні п'ять автоматично завантажених файлів. А щоб переглянути збережені на iPhone файли, треба натиснути "Переглянути завантажені медіафайли", що дасть змогу видалити все непотрібне.

Раніше ми писали, що Apple планує кілька важливих оновлень для наступного iPhone, — починаючи від дизайну і закінчуючи внутрішніми технологіями.