ФБР предупредило о новом мошенничестве с кражей данных и взломом аккаунтов: детали

Новый вид кибератак использует искусственный интеллект и направлены на кражу персональных данных и захват аккаунта.

Related video

Пользователей Gmail предупредили в связи с новой опасной мошеннической схемой, направленной на кражу данных. Об этом пишет The Sun.

"Разрушительные" атаки используют искусственный интеллект и направлены на кражу персональных данных и захват аккаунта, акцентирует СМИ.

Первые предупреждения об этих угрозах прозвучали еще в мае прошлого года, когда ФБР США распространило предупреждение, предупреждающее пользователей о росте мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Жертвы не только лишились средств со своих счетов, но и стали свидетелями того, как интернет-мошенники самым отвратительным образом похищали их личные данные .

В момент объявления тревоги специальный агент ФБР Роберт Трипп заявил: "Злоумышленники используют ИИ для создания крайне убедительных голосовых или видеосообщений и электронных писем, чтобы реализовать мошеннические схемы против частных лиц и предприятий".

Gmail имеет более 1,8 миллиарда активных пользователей по всему миру, что делает его самым популярным сервисом электронной почты в мире.

После этих первых предупреждений число пострадавших резко возросло. По словам экспертов по безопасности компании Malwarebytes, новые мошеннические операции часто начинаются с телефонных звонков, в которых сообщается, что аккаунт Gmail находится под угрозой взлома.

Затем на адрес электронной почты Gmail отправляется, казалось бы, подлинное электронное письмо от кого-то, выдающего себя за Google.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.