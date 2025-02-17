ФБР попередило про нове шахрайство з крадіжкою даних і зломом акаунтів: деталі

Новий вид кібератак використовує штучний інтелект і спрямований на крадіжку персональних даних і захоплення акаунта.

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Користувачів Gmail попередили у зв'язку з новою небезпечною шахрайською схемою, спрямованою на крадіжку даних. Про це пише The Sun.

"Руйнівні" атаки використовують штучний інтелект і спрямовані на крадіжку персональних даних і захоплення акаунта, акцентує ЗМІ.

Перші попередження про ці загрози пролунали ще в травні минулого року, коли ФБР США поширило попередження, яке попереджало користувачів про зростання шахрайства з використанням штучного інтелекту. Жертви не тільки позбулися коштів зі своїх рахунків, а й стали свідками того, як інтернет-шахраї найогиднішим чином викрадали їхні особисті дані.

У момент оголошення тривоги спеціальний агент ФБР Роберт Тріпп заявив: "Зловмисники використовують ШІ для створення вкрай переконливих голосових або відеоповідомлень та електронних листів, щоб реалізувати шахрайські схеми проти приватних осіб і підприємств".

Gmail має понад 1,8 мільярда активних користувачів по всьому світу, що робить його найпопулярнішим сервісом електронної пошти у світі.

Після цих перших попереджень кількість постраждалих різко зросла. За словами експертів з безпеки компанії Malwarebytes, нові шахрайські операції часто починаються з телефонних дзвінків, у яких повідомляють, що акаунт Gmail перебуває під загрозою злому.

Потім на адресу електронної пошти Gmail надсилається, здавалося б, справжній електронний лист від когось, хто видає себе за Google.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.