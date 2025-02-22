Важная функция Android не работает нормально: что приходится делать пользователям

Пользователи предложили очистить кэш Android System Intelligence в качестве потенциального решения, но многие по-прежнему разочарованы сохраняющимися проблемами.

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Смартфоны Pixel, от Pixel 6 до Pixel 9, сталкиваются с серьезными проблемами с функцией "Исполняется сейчас" (Now Playing), которая не распознает музыку так же эффективно, как раньше. Об этом пишет Android Authority.

Одной из лучших функций телефонов Pixel является способность определять воспроизводимую музыку и отображать название песни и имя исполнителя на экране блокировки. Now Playing стала любимой с тех пор, как Google представила ее на Pixel 2, помогая пользователям мгновенно распознавать песни, которые они слышат в общественных местах. Однако, похоже, что Now Playing испытывает серьезные проблемы на устройствах Pixel, и ее функциональность серьезно ухудшилась в течение нескольких месяцев.

Пользователи Reddit сообщают, что их телефоны Pixel больше не распознают музыку при включенной функции. Они указывают на проблемы на устройствах от Pixel 6 до последней серии Pixel 9. Фактически, многие пользователи прибегали к полному отключению функции из-за ее неэффективности.

Один из пользователей Reddit поделился: "Pixel распознавал почти каждую песню. Но теперь он почти не работает". Этот пользователь описал четырехчасовую поездку, во время которой его Pixel распознал только две песни, игравшие в машине.

Другой пользователь прокомментировал: "Ужасно плохо по сравнению с предыдущими версиями".

В тесте с 10 песнями, проигрываемыми на другом телефоне, Pixel 8 Pro с включенной функцией Now Playing смог распознать только одну. Даже ручное нажатие на значок поиска выводит сообщение "Музыка не найдена", несмотря на то, что на заднем плане звучат треки.

В попытке решить эту проблему Google выпустила обновление Android System Intelligence в прошлом месяце, пообещав "исправления ошибок и улучшения функции Pixel Now Playing Album Art". Хотя это обновление породило надежды на то, что Now Playing начнет работать так же, как и прежде, многие пользователи по-прежнему испытывают проблемы с этой функцией.

Несколько пользователей сообщили, что впервые столкнулись с проблемами с Now Playing после обновления своих телефонов Pixel до Android 15. Однако некоторым людям, похоже, удалось найти решение. Один пользователь рекомендует очистить кэш для Android System Intelligence, чтобы попытаться исправить проблему. Для этого перейти в Настройки > Приложения > Все приложения > Android System Intelligence. Выбрать приложение и нажать на Хранилище и кэш, а затем Очистить кэш.

Еще одна вещь, которую следует проверить, — включена ли функция экономии заряда батареи. Функция Now Playing не работает, когда Pixel находится в режиме экономии заряда. Чтобы включить или выключить эту функцию, надо провеcти пальцем вниз от верхней части экрана и нажать Battery Saver. Это не решение проблемы, но может повлиять на производительность Now Playing.

Помимо вышеперечисленных методов нет другого способа временно исправить Now Playing на телефоне Pixel. Google придется изучить проблему более глубоко и выпустить обновление, чтобы внедрить исправление на всех своих устройствах. До тех пор можно попробовать альтернативные приложения для распознавания музыки, такие как Shazam.

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