Важлива функція Android не працює нормально: що доводиться робити користувачам

Користувачі запропонували очистити кеш Android System Intelligence як потенційне рішення, але багато хто, як і раніше, розчарований проблемами, що зберігаються.

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Смартфони Pixel, від Pixel 6 до Pixel 9, стикаються з серйозними проблемами з функцією "Виконується зараз" (Now Playing), яка не розпізнає музику так само ефективно, як раніше. Про це пише Android Authority.

Однією з найкращих функцій телефонів Pixel є здатність визначати відтворену музику і відображати назву пісні та ім'я виконавця на екрані блокування. Now Playing стала улюбленою відтоді, як Google представила її на Pixel 2, допомагаючи користувачам миттєво розпізнавати пісні, які вони чують у громадських місцях. Однак, схоже, що Now Playing відчуває серйозні проблеми на пристроях Pixel, і її функціональність серйозно погіршилася протягом кількох місяців.

Користувачі Reddit повідомляють, що їхні телефони Pixel більше не розпізнають музику при ввімкненій функції. Вони вказують на проблеми на пристроях від Pixel 6 до останньої серії Pixel 9. Фактично, багато користувачів вдавалися до повного відключення функції через її неефективність.

Один із користувачів Reddit поділився: "Pixel розпізнавав майже кожну пісню. Але тепер він майже не працює". Цей користувач описав чотиригодинну поїздку, під час якої його Pixel розпізнав лише дві пісні, що грали в машині.

Інший користувач прокоментував: "Жахливо погано порівняно з попередніми версіями".

У тесті з 10 піснями, що програються на іншому телефоні, Pixel 8 Pro з увімкненою функцією Now Playing зміг розпізнати тільки одну. Навіть ручне натискання на значок пошуку виводить повідомлення "Музика не знайдена", незважаючи на те, що на задньому плані звучать треки.

У спробі вирішити цю проблему Google випустила оновлення Android System Intelligence минулого місяця, пообіцявши "виправлення помилок і поліпшення функції Pixel Now Playing Album Art". Хоча це оновлення породило надії на те, що Now Playing почне працювати так само, як і раніше, багато користувачів, як і раніше, відчувають проблеми з цією функцією.

Кілька користувачів повідомили, що вперше зіткнулися з проблемами з Now Playing після оновлення своїх телефонів Pixel до Android 15. Однак деяким людям, схоже, вдалося знайти рішення. Один користувач рекомендує очистити кеш для Android System Intelligence, щоб спробувати виправити проблему. Для цього перейти в Налаштування > Додатки > Усі додатки > Android System Intelligence. Вибрати застосунок і натиснути на Сховище і кеш, а потім Очистити кеш.

Ще одна річ, яку слід перевірити, — чи ввімкнено функцію економії заряду батареї. Функція Now Playing не працює, коли Pixel перебуває в режимі економії заряду. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, треба провести пальцем донизу від верхньої частини екрана і натиснути Battery Saver. Це не вирішення проблеми, але може вплинути на продуктивність Now Playing.

Крім перерахованих вище методів немає іншого способу тимчасово виправити Now Playing на телефоні Pixel. Google доведеться вивчити проблему більш глибоко і випустити оновлення, щоб впровадити виправлення на всіх своїх пристроях. Доти можна спробувати альтернативні додатки для розпізнавання музики, такі як Shazam.

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