Лучшие устройства iPhone 2025 года: какой из флагманских смартфонов Apple выбрать (фото)

В подборке — iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.

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iPhone 16

Смартфон iPhone 16 Фото: donanimhaber.com

iPhone 16 легкий и довольно компактный для современного смартфона, а его рейтинг IP68 означает, что он водонепроницаем на глубине до шести метров в течение 30 минут — более чем достаточно для любых случайных нырков. Он получает полезную кнопку действия от iPhone 15 Pro 2023 года, которая заменяет переключатель отключения звука и может использоваться для отключения звука телефона или для различных других функций, таких как включение фонарика или запуск приложений. Новая кнопка управления камерой отлично подходит для быстрого открытия камеры, даже если масштабирование, изменение настроек и съемка фотографий с помощью кнопки затруднительны в приложении камеры.

Двойная камера на задней панели хороша, она состоит из основной 48-мегапиксельной камеры и улучшенной 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, которая теперь имеет режим макросъемки для забавных снимков крупным планом. Она также имеет функции фотографических стилей Apple для тех, кто хочет настроить, как камера делает фотографии (насыщенный контраст, яркие, теплые) и проявить творческий подход к тону и цветовой палитре. Основная камера может делать 2-кратный зум в датчике, что хорошо работает при ярком свете, но отсутствие настоящей телефотокамеры сдерживает 16-дюймовую заднюю панель. 12-мегапиксельная селфи-камера такая же, как и у других iPhone.

iPhone работает на недавно выпущенной iOS 18.3, которая включает поддержку обмена сообщениями RCS с Android и добавляет больше новых функций AI от Apple. Они включают набор инструментов AI для письма, встроенных в клавиатуру, которые позволяют вам проверять, переписывать и резюмировать текст, создавать таблицы и списки, транскрибировать аудио из звонков и записей, а также другие небольшие функции.

Siri имеет новый дизайн и теперь может передавать запросы в ChatGPT для более сложных ответов. Инструмент сводки уведомлений Apple также был изменен: теперь он суммирует стопки уведомлений стилизованным курсивом и приостановил суммирование уведомлений новостей и СМИ после негативной реакции.

Характеристики:

Экран: 6,1 дюйма Super Retina XDR (OLED)

6,1 дюйма Super Retina XDR (OLED) Процессор: Apple A18

Apple A18 Память: 128, 256 или 512 ГБ

128, 256 или 512 ГБ Камера: 48 МП основная + 12 МП UW; 12 МП фронтальная

48 МП основная + 12 МП UW; 12 МП фронтальная Размеры: 147,6 x 71,6 x 7,8 мм (ВxШxГ)

147,6 x 71,6 x 7,8 мм (ВxШxГ) Вес: 170 г

iPhone 16 Plus

Смартфон iPhone 16 Plus

За дополнительные деньги iPhone 16 Plus соответствует спецификациям, камере и функциям базовой модели, но добавляет больший 6,7-дюймовый экран и длительное время работы батареи, которое может работать до трех дней при обычном использовании. Он по-прежнему имеет те же недостатки, что и обычный iPhone 16, такие как дисплей 60 Гц и отсутствие оптического зума камеры, в то время как его размер затрудняет использование одной рукой и несколько громоздкий в кармане.

Характеристики:

Экран: 6,7 дюйма Super Retina XDR (OLED)

6,7 дюйма Super Retina XDR (OLED) Процессор: Apple A18

Apple A18 Память: 128, 256 или 512 ГБ

128, 256 или 512 ГБ Камера: 48 МП основная + 12 МП UW; 12 МП фронтальная

48 МП основная + 12 МП UW; 12 МП фронтальная Размеры: 160,9 x 77,8 x 7,8 мм (ВxШxГ)

160,9 x 77,8 x 7,8 мм (ВxШxГ) Вес: 199 г

iPhone 16 Pro

Смартфон iPhone 16 Pro Фото: Twitter

iPhone 16 Pro — лучший телефон Apple. Это усовершенствованный вариант базового iPhone 16: те же хорошие биты, но немного больший (6,3 дюйма) экран, несмотря на то, что он втиснут в корпус из титана и стекла аналогичного размера. Дисплей четкий, яркий и гладкий, с более высокой частотой обновления 120 Гц, чтобы прокрутка и анимация были плавными. Экран также поддерживает удобную функцию Always-on, показывая время и уведомления, когда он не используется.

Характеристики:

Экран: 6,3 дюйма Super Retina XDR (120 Гц OLED)

6,3 дюйма Super Retina XDR (120 Гц OLED) Процессор: Apple A18 Pro

Apple A18 Pro Память: 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ

128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ Камера: 48 МП основная + 48 МП UW + 12 МП 5x; 12 МП фронтальная

48 МП основная + 48 МП UW + 12 МП 5x; 12 МП фронтальная Размеры: 149,6 x 71,5 x 8,25 мм (ВxШxГ)

149,6 x 71,5 x 8,25 мм (ВxШxГ) Вес: 199 г

iPhone 16 Pro Max

Смартфон iPhone 16 Pro Max Фото: tomsguide.com

Самый большой и дорогой iPhone в линейке 16-й серии от Apple — это iPhone 16 Pro Max. Он берет все лучшее от меньшего iPhone 16 Pro и добавляет яркий, четкий и плавный 6,9-дюймовый дисплей. Просмотр фильмов на нем больше похож на использование небольшого планшета, чем телефона.

У 16 Pro Max также большая батарея, которая выдерживает около 55 часов обычного использования без подзарядки, поэтому ее нужно заряжать каждые три дня. Это означает, что она выдержит даже самое интенсивное использование.

Однако суперфон Apple настолько большой, что его трудно держать, нужно держать двумя руками. Он также довольно тяжелый и громоздкий, что делает его немного громоздким для ношения в кармане или небольшой сумке.

Характеристики:

Экран: 6,9 дюйма Super Retina XDR (120 Гц OLED)

6,9 дюйма Super Retina XDR (120 Гц OLED) Процессор: Apple A18 Pro

Apple A18 Pro Память: 256, 512 ГБ или 1 ТБ

256, 512 ГБ или 1 ТБ Камера: 48 МП основная + 48 МП UW + 12 МП 5x; 12 МП фронтальная

48 МП основная + 48 МП UW + 12 МП 5x; 12 МП фронтальная Размеры: 163 x 77,6 x 8,25 мм (ВxШxГ)

163 x 77,6 x 8,25 мм (ВxШxГ) Вес: 227 г

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