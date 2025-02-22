Найкращі пристрої iPhone 2025 року: який із флагманських смартфонів Apple вибрати (фото)

У добірці — iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.

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iPhone 16

Смартфон iPhone 16 Фото: donanimhaber.com

iPhone 16 легкий і досить компактний для сучасного смартфона, а його рейтинг IP68 означає, що він водонепроникний на глибині до шести метрів протягом 30 хвилин — цілком достатньо для будь-яких випадкових пірнань. Він отримує корисну кнопку дії від iPhone 15 Pro 2023 року, яка замінює перемикач вимкнення звуку і може використовуватися для вимкнення звуку телефону або для різних інших функцій, як-от увімкнення ліхтарика або запуск застосунків. Нова кнопка управління камерою відмінно підходить для швидкого відкриття камери, навіть якщо масштабування, зміна налаштувань і зйомка фотографій за допомогою кнопки скрутні в додатку камери.

Подвійна камера на задній панелі хороша, вона складається з основної 48-мегапіксельної камери та поліпшеної 12-мегапіксельної надширококутної камери, яка тепер має режим макрозйомки для кумедних знімків крупним планом. Вона також має функції фотографічних стилів Apple для тих, хто хоче налаштувати, як камера робить світлини (насичений контраст, яскраві, теплі) і проявити творчий підхід до тону та кольорової палітри. Основна камера може робити 2-кратний зум у датчику, що добре працює при яскравому світлі, але відсутність справжньої телефотокамери стримує 16-дюймову задню панель. 12-мегапіксельна селфі-камера така ж, як і в інших iPhone.

iPhone працює на нещодавно випущеній iOS 18.3, яка включає підтримку обміну повідомленнями RCS з Android і додає більше нових функцій AI від Apple. Вони включають набір інструментів AI для письма, вбудованих у клавіатуру, які дають змогу вам перевіряти, переписувати та резюмувати текст, створювати таблиці та списки, транскрибувати аудіо з дзвінків і записів, а також інші невеликі функції.

Siri має новий дизайн і тепер може передавати запити в ChatGPT для більш складних відповідей. Інструмент зведення сповіщень Apple також було змінено: тепер він підсумовує стопки сповіщень стилізованим курсивом і призупинив підсумовування сповіщень новин і ЗМІ після негативної реакції.

Характеристики:

Екран: 6,1 дюйма Super Retina XDR (OLED)

6,1 дюйма Super Retina XDR (OLED) Процесор: Apple A18

Apple A18 Пам'ять: 128, 256 або 512 ГБ

128, 256 або 512 ГБ Камера: 48 МП основна + 12 МП UW; 12 МП фронтальна

48 МП основна + 12 МП UW; 12 МП фронтальна Розміри: 147,6 x 71,6 x 7,8 мм (ВхШхГ)

147,6 x 71,6 x 7,8 мм (ВхШхГ) Вага: 170 г

iPhone 16 Plus

Смартфон iPhone 16 Plus

За додаткові гроші iPhone 16 Plus відповідає специфікаціям, камері та функціям базової моделі, але додає більший 6,7-дюймовий екран і триваліший час роботи батареї, що може працювати до трьох днів при звичайному використанні. Він, як і раніше, має ті самі недоліки, що й звичайний iPhone 16, як-от дисплей 60 Гц і відсутність оптичного зуму камери, тоді як його розмір ускладнює використання однією рукою та дещо громіздкий у кишені.

Характеристики:

Екран: 6,7 дюйма Super Retina XDR (OLED)

6,7 дюйма Super Retina XDR (OLED) Процесор: Apple A18

Apple A18 Пам'ять: 128, 256 або 512 ГБ

128, 256 або 512 ГБ Камера: 48 МП основна + 12 МП UW; 12 МП фронтальна

48 МП основна + 12 МП UW; 12 МП фронтальна Розміри: 160,9 x 77,8 x 7,8 мм (ВхШхГ)

160,9 x 77,8 x 7,8 мм (ВхШхГ) Вага: 199 г

iPhone 16 Pro

Смартфон iPhone 16 Pro Фото: Twitter

iPhone 16 Pro — найкращий телефон Apple. Це вдосконалений варіант базового iPhone 16: ті самі хороші біти, але трохи більший (6,3 дюйма) екран, незважаючи на те, що його втиснули в корпус із титану і скла аналогічного розміру. Дисплей чіткий, яскравий і гладкий, з вищою частотою оновлення 120 Гц, щоб прокрутка й анімація були плавними. Екран також підтримує зручну функцію Always-on, показуючи час і сповіщення, коли він не використовується.

Характеристики:

Екран: 6,3 дюйма Super Retina XDR (120 Гц OLED)

6,3 дюйма Super Retina XDR (120 Гц OLED) Процесор: Apple A18 Pro

Apple A18 Pro Пам'ять: 128, 256, 512 ГБ або 1 ТБ

128, 256, 512 ГБ або 1 ТБ Камера: 48 МП основна + 48 МП UW + 12 МП 5x; 12 МП фронтальна

48 МП основна + 48 МП UW + 12 МП 5x; 12 МП фронтальна Розміри: 149,6 x 71,5 x 8,25 мм (ВхШхГ)

149,6 x 71,5 x 8,25 мм (ВхШхГ) Вага: 199 г

iPhone 16 Pro Max

Смартфон iPhone 16 Pro Max Фото: tomsguide.com

Найбільший і найдорожчий iPhone у лінійці 16-ї серії від Apple — це iPhone 16 Pro Max. Він бере все найкраще від меншого iPhone 16 Pro і додає яскравий, чіткий і плавний 6,9-дюймовий дисплей. Перегляд фільмів на ньому більше схожий на використання невеликого планшета, ніж телефона.

У 16 Pro Max також велика батарея, яка витримує близько 55 годин звичайного використання без підзарядки, тому її потрібно заряджати кожні три дні. Це означає, що вона витримає навіть найінтенсивніше використання.

Однак суперфон Apple настільки великий, що його важко тримати, потрібно тримати двома руками. Він також досить важкий і громіздкий, що робить його трохи громіздким для носіння в кишені або невеликій сумці.

Характеристики:

Екран: 6,9 дюйма Super Retina XDR (120 Гц OLED)

6,9 дюйма Super Retina XDR (120 Гц OLED) Процесор: Apple A18 Pro

Apple A18 Pro Пам'ять: 256, 512 ГБ або 1 ТБ

256, 512 ГБ або 1 ТБ Камера: 48 МП основна + 48 МП UW + 12 МП 5x; 12 МП фронтальна

48 МП основна + 48 МП UW + 12 МП 5x; 12 МП фронтальна Розміри: 163 x 77,6 x 8,25 мм (ВхШхГ)

163 x 77,6 x 8,25 мм (ВхШхГ) Вага: 227 г

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