Размером с бассейн: Photonics создала самый большой в мире мобильный LED-экран (фото)

Дислей состоит из 374 панелей InfiLED, имеет диагональ 767 дюймов и площадь 161,5 квадратных метра.

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Бельгийская компания Photonics представила самый большой в мире мобильный светодиодный экран Jumbo162 на выставке Integrated Systems Europe 2025 в Барселоне (Испания). Об этом стало известно сайту Tom's Hardware.

Число "162" в названии относится к площади изображения, создаваемого с разрешением 4К — она составляет 161,5 квадратных метра. Гигантский экран имеет длину 17 м, ширину 9,5 м и диагональ 767 дюймов. Для сравнения Photonics представила изображение Jumbo162 рядом с человеком, и его огромную поверхность можно сравнить с большим бассейном.

Устройство изготовлено из 374 панелей InfiLED arg.9 и использует технологию Infinite Colors той же фирмы для более широкой гаммы. Весит устройство 28 000 кг, но позиционируется как мобильное. Для перемещения предусмотрен специальный прицеп с подставкой, которая позволяет дисплею вращаться на 360 градусов. Конструкция должна выдерживать ветер силой до восьми баллов по шкале Бофорта (до 61 км/ч). По словам компании, это делает его идеальным для фестивалей, концертов, спортивных мероприятий и других крупных мероприятий на открытом воздухе.

Дисплпей Jumbo162 по сравнению с человеком Фото: Photonics

Jumbo162 выдает максимальную яркость в 5000 нит и разгоняет частоту обновления кадров до 3840 Гц. По словам разработчиков, экран использует технологию обработки изображения Megapixel VR, светодиодный процессор Helios, нескольких режимов отображения и визуальных эффектов 4K.

На официальной странице продукта для Jumbo162 компания Photonics сообщает, что этот большой дисплей является преемником ее парка дисплеев Jumbo100. Эти меньшие предшественники предлагают около 100 квадратных метров (97,5 кв. м) экранного пространства. Jumbo100 с разрешением HD+ был лучшим мобильным экраном, который компания Photonics поставляла за последние десять лет.

Как отмечает сайт TechSpot, Jumbo162 можно переделать в более скромный, но все еще огромный экран Jumbo100HD площадью 97,5 квадратных метров с разрешением HD+. Также доступны другие дополнительные размеры и конфигурации.

Для сравнения, некоторые из крупнейших стационарных светодиодных экранов в мире включают Sphere в Лас-Вегасе , который может похвастаться огромным внешним светодиодным экраном площадью 54 000 квадратных метров, а также внутренним экраном с потрясающим разрешением 16 000 × 16 000. Кроме того, во время резиденции Адель в Мюнхене в 2024 году был установлен временный наружный светодиодный экран площадью 4159 квадратных метров, что стало мировым рекордом Гиннесса как самый большой непрерывный наружный светодиодный экран на тот момент.

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