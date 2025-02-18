Розміром із басейн: Photonics створила найбільший у світі мобільний LED-екран (фото)

Діслей складається з 374 панелей InfiLED, має діагональ 767 дюймів і площу 161,5 квадратних метра.

Related video

Бельгійська компанія Photonics представила найбільший у світі мобільний світлодіодний екран Jumbo162 на виставці Integrated Systems Europe 2025 у Барселоні (Іспанія). Про це стало відомо сайту Tom's Hardware.

Число "162" у назві відноситься до площі зображення, що створюється з роздільною здатністю 4К — вона становить 161,5 квадратних метра. Гігантський екран має довжину 17 м, ширину 9,5 м і діагональ 767 дюймів. Для порівняння Photonics представила зображення Jumbo162 поруч із людиною, і його величезну поверхню можна порівняти з великим басейном.

Пристрій виготовлено з 374 панелей InfiLED arg.9 і використовує технологію Infinite Colors тієї ж фірми для ширшої гами. Важить пристрій 28 000 кг, але позиціонується як мобільний. Для переміщення передбачено спеціальний причіп із підставкою, яка дає змогу дисплею обертатися на 360 градусів. Конструкція має витримувати вітер силою до восьми балів за шкалою Бофорта (до 61 км/год). За словами компанії, це робить його ідеальним для фестивалів, концертів, спортивних заходів та інших великих заходів на відкритому повітрі.

Дисплпей Jumbo162 порівняно з людиною Фото: Photonics

Jumbo162 видає максимальну яскравість у 5000 ніт і розганяє частоту оновлення кадрів до 3840 Гц. За словами розробників, екран використовує технологію обробки зображення Megapixel VR, світлодіодний процесор Helios, декількох режимів відображення і візуальних ефектів 4K.

На офіційній сторінці продукту для Jumbo162 компанія Photonics повідомляє, що цей великий дисплей є наступником її парку дисплеїв Jumbo100. Ці менші попередники пропонують близько 100 квадратних метрів (97,5 кв. м) екранного простору. Jumbo100 з роздільною здатністю HD+ був найкращим мобільним екраном, який компанія Photonics постачала за останні десять років.

Як зазначає сайт TechSpot, Jumbo162 можна переробити в скромніший, але все ще величезний екран Jumbo100HD площею 97,5 квадратних метрів з роздільною здатністю HD+. Також доступні інші додаткові розміри та конфігурації.

Для порівняння, деякі з найбільших стаціонарних світлодіодних екранів у світі включають Sphere в Лас-Вегасі, який може похвалитися величезним зовнішнім світлодіодним екраном площею 54 000 квадратних метрів, а також внутрішнім екраном з приголомшливою роздільною здатністю 16 000 × 16 000. Крім того, під час резиденції Адель у Мюнхені 2024 року було встановлено тимчасовий зовнішній світлодіодний екран площею 4159 квадратних метрів, що стало світовим рекордом Гіннесса як найбільший безперервний зовнішній світлодіодний екран на той момент.

Раніше писали, чим відрізняються телевізори OLED, QLED і MicroLED. Кожна технологія має свої переваги та недоліки, змушуючи обирати між високою якістю зображення або доступною ціною.

Нещодавно назвали п'ять найкращих OLED-телевізорів за доступною ціною в Україні. Такі моделі пропонують LG, Philips, Samsung, Sony, Panasonic.