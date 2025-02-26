Заменяют артиллерию, саперов и стрелков: дроны из Украины ошеломили участников IDEX 2025

Беспилотники Fury PRO уже проверены на поле боя, и этим привлекли внимание зарубежных специалистов. Один из них установил рекорд, выполнив более 200 боевых вылетов.

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В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 21 февраля завершилась International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2025 — одно из самых масштабных в мире мероприятий, посвященных оборонным технологиям. Своими впечатлениями и достижениями с Фокусом поделился Михаил Дзюняк, директор компании Dronesquad, которая разработала ударный беспилотник Fury PRO и приняла участие в выставке.

Новые возможности Fury PRO

Dronesquad представила на IDEX 2025 беспилотник Fury PRO — это коптер-бомбардировщик, способный нести до 15 кг боеприпасов. Кстати, ранее мы писали, чем дроны Fury PRO удивили иностранцев на выставке Eurosatory 2024 в Париже. Сейчас инженеры вместе с командой OMD Systems интегрируют новую систему навигации, чтобы это была портативная артиллерийская поддержка (portable artillery support). Идея такова: военные приехали на позицию, открыли ящик с дроном, нажали кнопку, а дальше БПЛА автоматически выполняет миссию, используя защищенный канал GPS и оптическую навигацию, которую невозможно подавить средствами РЭБ.

"Технология не очень новая, но еще мало кто ее интегрировал уже в свои изделия", — подчеркнул Михаил.

Использовать Fury Pro с защищенной связью получается в десять раз дешевле, чем артиллерийскую установку или миномет, здесь речь как о стоимости вооружения, так и о точности, ведь больше боеприпасов, сброшенных с бомбардировщика, достигают цели. В итоге на миссию тратится значительно меньше средств, и это удивляет иностранцев, которые общаются с работниками Dronesquad. На следующее мероприятие Михаил планирует подготовить материалы, которые наглядно продемонстрируют экономическую выгоду такого подхода.

Стенд с беспилотником Fury PRO на выставке IDEX 2025 Фото: Drone Squad

Под управлением умелых пилотов БПЛА Fury PRO могут работать долго и успешно. Как рассказал Михаил, их коптер-рекордсмен в одном из подразделений Сил обороны сделал 214 боевых вылетов до того, как его удалось сбить. Предыдущий рекорд для Fury Pro был 111 вылетов.

"Это очень мотивационное достижение для всех аналогов таких больших бомберов", — добавил директор.

Fury Pro используют не только для бомбардировки конкретных целей. Недавно с их помощью начали минировать территории, разбрасывая много небольших мин. Был еще интересный случай, когда один Fury PRO был сбит и упал в болото с полным боекомплектом, а другой помог его вытащить, чтобы не потерять ценную машину.

Еще одна интересная разработка от Dronesquad — подвес, который позволяет повесить на дрон автоматическую винтовку AR-15 и дистанционно стрелять. Предполагается, что с помощью такого комплекса украинские операторы БПЛА смогут перед штурмом вести огонь на подавление по позициям ВС РФ, поддерживая штурмовиков.

"Хоть еще тестируем подвес, но уже достигли хорошей отдачи. Сейчас интеграция идет с автоматом Калашникова и с пулеметом Minimi", — сообщил разработчик.

Испытания подвеса с AR-15 для дрона Fury PRO для дрона Fury PRO

Украинское оружие на IDEX 2025

По его словам, на IDEX 2025 царила такая атмосфера, что участникам от Dronesquad больше хотелось оказаться на мероприятии украинского кластера Brave1, который проводился в Киеве примерно в то же время. Сложилось впечатление, что иностранные представители плохо понимают реалии войны в Украине и изделия, которые фактически выполняют большинство работы на фронте. Они имеют много иллюзий относительно событий, которые там происходят.

"Мы даже подумали, что на следующую конференцию в Абу-Даби, чтобы как-то их заинтересовать, надо сделать один золотой дрон со стразами, а другой — розовый. Потому что очень мало людей, которые реально включаются, интересуются и узнают информацию. Во Франции на Eurosatory было больше заинтересованности в украинских изделиях, чем здесь", — прокомментировал Михаил.

Впрочем, посетители, которые действительно интересовались изделиями и общались с представителями Dronesquad, были удивлены высокотехнологичными решениями украинских инженеров. Как правило, они признаются, что не могли себе такого даже представить.

"Самое сложное — достичь того порога, когда человек заинтересовывается и начинает внимательно слушать", — поделился руководитель Dronesquad.

Многие иностранцы заинтересовались украинскими коптерами Fury PRO на IDEX 2025 Фото: Drone Squad

С другой стороны, компетентные иностранцы очень доверяют украинским изделиям и интересуются ими больше, чем другими, из-за опыта использования в реальных боях. Сейчас в мире есть такой тренд, что военная техника или вооружение не имеет хорошей репутации, пока не побывает на фронте в Украине. Если же производитель прошел боевые действия, то может претендовать на какой-то интерес со стороны зарубежной аудитории.

"Например, я прошелся, посмотрел на аналоги нашего дрона, то большинство вообще не понимает условий фронта и как там действует РЭБ. Большинство устройств там или на обычной LTE-связи, или на незащищенной навигации GPS", — рассказал собеседник.

Выставки вроде IDEX 2025 полезны компаниям из Украины тем, что позволяет построить полезные контакты за рубежом и познакомиться с поставщиками деталей не только из Китая. Например, альтернативы антеннам с защищенной навигацией по системе GPS, как правило, стоят очень дорого, а при личной встрече на конференции проще договориться с производителем.

Команда Dronesquad была представлена на выставке в рамках партнерства с платформой-акселератором Brave Inventors и государственным предприятием "СпецТехноЭкспорт".

Ранее писали, что Южная Корея на выставке IDEX 2025 представила ручной пулемет XR-17. Новинка имеет особую конструкцию газопоршневой системы, которая снижает образование нагара и упрощает обслуживание.

Тем временем Kia выставила в Абу-Даби военный пикап Tasman. Эта модификация разработана для тактических операций, поэтому получила более высокую производительность и лучшие возможности маневрирования в сложных условиях.