Замінюють артилерію, саперів і стрільців: дрони з України приголомшили учасників IDEX 2025

Безпілотники Fury PRO вже перевірені на полі бою, і цим привернули увагу закордонних фахівців. Один з них встановив рекорд, виконавши понад 200 бойових вильотів.

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У Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) 21 лютого завершилася International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2025 – один з наймасштабніших у світі заходів, присвячених оборонним технологіям. Своїми враженнями і досягненнями із Фокусом поділився Михайло Дзюняк, директор компанії Dronesquad, яка розробила ударний безпілотник Fury PRO і взяла участь у виставці.

Нові можливості Fury PRO

Dronesquad представила на IDEX 2025 безпілотник Fury PRO – це коптер-бомбардувальник, здатний нести до 15 кг боєприпасів. До речі, раніше ми писали, чим дрони Fury PRO здивували іноземців на виставці Eurosatory 2024 у Парижі. Зараз інженери разом з командою OMD Systems інтегрують нову систему навігації, щоб це була портативна артилерійська підтримка (portable artillery support). Ідея така: військові приїхали на позицію, відкрили ящик з дроном, натиснути кнопку, а далі БПЛА автоматично виконує місію, використовуючи захищений канал GPS і оптичну навігацію, яку неможливо придушити засобами РЕБ.

"Технологія не дуже нова, але ще мало хто її інтегрував уже у свої вироби", – підкреслив Михайло.

Використовувати Fury Pro із захищеним зв’язком виходить у десять разів дешевше, ніж артилерійську установку або міномет, тут мова як про вартість озброєння, так і про точність, адже більше боєприпасів, скинутих з бомбардувальника, досягають цілі. У підсумку на місію витрачається значно менше коштів, і це дивує іноземців, які спілкуються з працівниками Dronesquad. На наступний захід Михайло планує підготувати матеріали, які наочно продемонструють економічну вигоду такого підходу.

Cтенд з безпілотником Fury PRO на виставці IDEX 2025 Фото: Drone Squad

Під керуванням вмілих пілотів БПЛА Fury PRO можуть працювати довго та успішно. Як розповів Михайло, їх коптер-рекордсмен в одному з підрозділів Сил оборони зробив 214 бойових вильотів до того, як його вдалося збити. Попередній рекорд для Fury Pro був 111 вильотів.

"Це дуже мотиваційне досягнення для всіх аналогів таких великих бомберів", – додав директор.

Fury Pro використовують не тільки для бомбардування конкретних цілей. Нещодавно з їх допомогою почали мінувати території, розкидаючи багато невеликих мін. Був ще цікавий випадок, коли один Fury PRO був збитий та впав у болото із повним боєкомплектом, а інший допоміг його витягти, аби не втратити цінну машину.

Ще одна цікава розробка від Dronesquad – підвіс, який дозволяє почепити на дрон автоматичну гвинтівку AR-15 і дистанційно стріляти. Передбачається, що за допомогою такого комплексу українські оператори БПЛА зможуть перед штурмом вести вогонь на придушення по позиціях ЗС РФ, підтримуючи штурмовиків.

"Хоч ще тестуємо підвіс, але вже досягли хорошої віддачі. Зараз інтеграція йде з автоматом Калашникова і з кулеметом Minimi", — повідомив розробник.

Випробування підвісу з AR-15 для дрона Fury PRO

Українська зброя на IDEX 2025

За його словами, на IDEX 2025 панувала така атмосфера, що учасникам від Dronesquad більше хотілося опинитися на заході українського кластеру Brave1, який проводився у Києві приблизно у той самий час. Склалося враження, що іноземні представники погано розуміють реалії війни в Україні і вироби, які фактично виконують більшість роботи на фронті. Вони мають багато ілюзій щодо подій, які там відбуваються.

"Ми навіть подумали, що на наступну конференцію у Абу-Дабі, щоб якось їх зацікавити, треба зробити один золотий дрон зі стразами, а інший – рожевий. Бо дуже мало людей, які реально включаються, цікавляться і дізнаються інформацію. У Франції на Eurosatory було більше зацікавленості в українських виробах, ніж тут", – прокоментував Михайло.

Втім відвідувачі, які дійсно цікавилися виробами і спілкувалися із представниками Dronesquad, були здивовані високотехнологічними рішеннями українських інженерів. Як правило, вони зізнаються, що не могли собі такого навіть уявити.

"Найскладніше – досягти того порогу, коли людина зацікавлюється і починає уважно слухати", – поділився керівник Dronesquad.

Багато іноземців зацікавилися українськими коптерами Fury PRO на IDEX 2025 Фото: Drone Squad

З іншого боку, компетентні іноземці дуже довіряють українським виробам і цікавляться ними більше, ніж іншими, через досвід використання у реальних боях. Зараз у світі є такий тренд, що військова техніка чи озброєння не має хорошої репутації, доки не побуває на фронті в Україні. Якщо ж виробник пройшов бойові дії, то може претендувати на якийсь інтерес з боку закордонної аудиторії.

"Наприклад, я пройшовся, подивився на аналоги нашого дрона, то більшість взагалі не розуміє умов фронту і як там діє РЕБ. Більшість пристроїв там або на звичайному LTE-зв'язку, або на незахищеній навігації GPS", – розповів співрозмовник.

Виставки на кшталт IDEX 2025 корисні компаніям з України тим, що дозволяє побудувати корисні контакти за кордоном і познайомитися з постачальниками деталей не тільки з Китаю. Наприклад, альтернативи антенам із захищеною навігацією за системою GPS, як правило, коштують дуже дорого, а при особистій зустрічі на конференції простіше домовитися із виробником.

Команда Dronesquad була представлена на виставці в рамках партнерства з платформою-акселератором Brave Inventors та державним підприємством "СпецТехноЕкспорт".

Раніше писали, що Південна Корея на виставці IDEX 2025 представила ручний кулемет XR-17. Новинка має особливу конструкцію газопоршневої системи, яка знижує утворення нагару і спрощує обслуговування.

Тим часом Kia виставила в Абу-Дабі військовий пікап Tasman. Ця модифікація розроблена для тактичних операцій, тому отримала вищу продуктивність і кращі можливості маневрування у складних умовах.