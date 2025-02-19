Kia в Абу-Дабі представила військовий пікап Tasman для тактичних операцій (фото)

Розроблений підрозділом спеціальних транспортних засобів Kia, Tasman являє собою модифіковану версію позашляховика, адаптовану для військових операцій.

Related video

На виставці IDEX 2025 в Абу-Дабі компанія Kia Motors представила свій військовий пікап Tasman 4x4, розроблений для особливих операцій збройних сил. Про це пише Army Recognition.

Розроблений підрозділом спеціальних транспортних засобів Kia, Tasman являє собою модифіковану версію позашляховика, адаптовану для військових операцій.

Kia Tasman

Kia Tasman

Kia Tasman

Автомобіль завдовжки 5,41 метра, завширшки 1,93 і заввишки 1,87 розроблено для забезпечення виняткової продуктивності, а також для зручності транспортування і маневрування в складних умовах. За повної масі автомобіля 3,25 тонни Tasman може перевозити корисне навантаження до 1,1 тонни та буксирувати причіп вагою до 3,5 тонни. Здатний долати водойми глибиною до 800 мм, що є суттєвою перевагою для місій на перетнутій місцевості або в затоплених районах.

Kia Tasman

Kia Tasman

Військова версія Tasman оснащена 2,2-літровим дизельним двигуном потужністю 210 к.с./с. у поєднанні з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. У той час як цивільна Tasman доступна з різними варіантами двигунів, включно з гібридною трансмісією, військова версія буде доступна виключно з дизельним.

Важливо

Від творців SsangYong: опубліковано перші фото недорогого корейського електропікапа

На IDEX 2025 було представлено модель пікапа з подвійною кабіною, здатну перевозити до п'яти солдатів. Однак Tasman також буде доступний у кількох інших конфігураціях: з вантажною платформою, кузовом фургона (який може використовуватися як машина швидкої допомоги або ремонтна майстерня), бортовою платформою (з одинарною кабіною замість подвійної в інших версіях) і навіть як просто шасі, щоб встановити кузов.

Нагадаємо, що, за даними The Times, Велика Британія може направити в Україну винищувачі Typhoon.

Також повідомлялося, що Україна має намір створити 15-кілометрову "kill zone" з безпілотників.