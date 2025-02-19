Kia в Абу-Даби представила военный пикап Tasman для тактических операций (фото)

Разработанный подразделением специальных транспортных средств Kia, Tasman представляет собой модифицированную версию внедорожника, адаптированную для военных операций.

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На выставке IDEX 2025 в Абу-Даби компания Kia Motors представила свой военный пикап Tasman 4x4, разработанный для особых операций вооруженных сил. Об этом пишет Army Recognition.

Разработанный подразделением специальных транспортных средств Kia, Tasman представляет собой модифицированную версию внедорожника, адаптированную для военных операций.

Kia Tasman

Kia Tasman

Kia Tasman

Автомобиль длиной 5,41 метра, шириной 1,93 и высотой 1,87 разработан для обеспечения исключительной производительности, а также для удобства транспортировки и маневрирования в сложных условиях. При полной массе автомобиля 3,25 тонны Tasman может перевозить полезную нагрузку до 1,1 тонны и буксировать прицеп весом до 3,5 тонны. Способен преодолевать водоемы глубиной до 800 мм, что является существенным преимуществом для миссий на пересеченной местности или в затопленных районах.

Kia Tasman

Kia Tasman

Военная версия Tasman оснащена 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 210 л/с в сочетании с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. В то время как гражданская Tasman доступна с различными вариантами двигателей, включая гибридную трансмиссию, военная версия будет доступна исключительно с дизельным.

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На IDEX 2025 был представлена модель пикапа с двойной кабиной, способную перевозить до пяти солдат. Однако Tasman также будет доступен в нескольких других конфигурациях: с грузовой платформой, кузовом фургона (который может использоваться как машина скорой помощи или ремонтная мастерская), бортовой платформой (с одинарной кабиной вместо двойной в других версиях) и даже в качестве просто шасси, чтобы установить кузов.

Напомним, что, по данным The Times, Великобритания может направить в Украину истребители Typhoon.

Также сообщалось, что Украина намерена создать 15-километровую "kill zone" из беспилотников.