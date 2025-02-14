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Авто

От создателей SsangYong: опубликованы первые фото недорогого корейского электропикапа

KGM Musso EV, KGM Musso, новый KGM Musso, пикап KGM Musso, KGM Musso
Фото: SsangYong | KGM Musso EV отличается агрессивным дизайном

Пикап KGM Musso EV отличается брутальным дизайном и не имеет рамы. Электромобиль предложат с передним или полным приводом.

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Южнокорейская компания KG Mobility (KGM), ранее известная как SsangYong, создала свой первый электропикап Musso EV. Его презентуют в марте, однако первые официальные фото уже появились на сайте автопроизводителя.

KGM Musso, новый KGM Musso, пикап KGM Musso, пикап KGM Musso Fullscreen
Пикап построен на платформе кроссовера KGM Torres KGM Torres
Фото: SsangYong

Новый KGM Musso EV мало изменился по сравнению с предсерийным концептом. Электрический пикап отличается агрессивным дизайном с массивными бамперами и расширенными крыльями. У него широкая радиаторная решетка и массивный пластиковый обвес.

SsangYong Musso, KGM Musso EV, KGM Musso, новый KGM Musso, пикап KGM Musso, пикап KGM Musso Fullscreen
Авто получило массивный обвес
Фото: SsangYong

Электромобиль не имеет ничего общего с дизельным тезкой KGM/SsangYong Musso, который представлен и в Украине. У него нет рамы, ведь пикап построили на платформе кроссовера KGM Torres (у него есть не только бензиновая, но и электрическая версия).

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Родство двух моделей видно в анфас, ведь у них идентичная передняя оптика. У KGM Torres позаимствовали и детали интерьера, однако пока фото салона не опубликовали.

пикап KGM Musso, KGM Musso, новый KGM Musso, новый KGM Musso Fullscreen
Для KGM Musso EV готовят батарею на 80,6 кВт∙ч
Фото: SsangYong

Электромобиль KGM Torres EVX станет донором 207-сильной установки с передним приводом. Впрочем, пикап также получит более мощную полноприводную версию (об этом свидетельствуют надписи 4WD на кузове). Кроме того, его оснастят более крупной батареей емкостью 80,6 кВт∙ч.

Кстати, на рынок выходит и первый пикап Kia. В будущем он получит электрическую версию, но пока будет доступен с бензиновым и дизельным двигателями.

Также Фокус рассказывал о недорогом электрокроссовере Chevrolet с дизайном в духе Suzuki Jimny.