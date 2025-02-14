От создателей SsangYong: опубликованы первые фото недорогого корейского электропикапа

Пикап KGM Musso EV отличается брутальным дизайном и не имеет рамы. Электромобиль предложат с передним или полным приводом.

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Южнокорейская компания KG Mobility (KGM), ранее известная как SsangYong, создала свой первый электропикап Musso EV. Его презентуют в марте, однако первые официальные фото уже появились на сайте автопроизводителя.

Пикап построен на платформе кроссовера KGM Torres KGM Torres Фото: SsangYong

Новый KGM Musso EV мало изменился по сравнению с предсерийным концептом. Электрический пикап отличается агрессивным дизайном с массивными бамперами и расширенными крыльями. У него широкая радиаторная решетка и массивный пластиковый обвес.

Авто получило массивный обвес Фото: SsangYong

Электромобиль не имеет ничего общего с дизельным тезкой KGM/SsangYong Musso, который представлен и в Украине. У него нет рамы, ведь пикап построили на платформе кроссовера KGM Torres (у него есть не только бензиновая, но и электрическая версия).

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Родство двух моделей видно в анфас, ведь у них идентичная передняя оптика. У KGM Torres позаимствовали и детали интерьера, однако пока фото салона не опубликовали.

Для KGM Musso EV готовят батарею на 80,6 кВт∙ч Фото: SsangYong

Электромобиль KGM Torres EVX станет донором 207-сильной установки с передним приводом. Впрочем, пикап также получит более мощную полноприводную версию (об этом свидетельствуют надписи 4WD на кузове). Кроме того, его оснастят более крупной батареей емкостью 80,6 кВт∙ч.

Кстати, на рынок выходит и первый пикап Kia. В будущем он получит электрическую версию, но пока будет доступен с бензиновым и дизельным двигателями.

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