Від творців SsangYong: опубліковано перші фото недорогого корейського електропікапа

Пікап KGM Musso EV вирізняється брутальним дизайном і не має рами. Електромобіль запропонують з переднім або повним приводом.

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Південнокорейська компанія KG Mobility (KGM), раніше відома як SsangYong, створила свій перший електропікап Musso EV. Його презентують у березні, проте перші офіційні фото вже з’явилися на сайті автовиробника.

Пікап збудовано на платформі кросовера KGM Torres Фото: SsangYong

Новий KGM Musso EV мало змінився порівняно з передсерійним концептом. Електричний пікап вирізняється агресивним дизайном із масивними бамперами та розширеними крилами. У нього широка радіаторна решітка та масивний пластиковий обвіс.

Авто отримало масивний обвіс Фото: SsangYong

Електромобіль не має нічого спільного з дизельним тезкою KGM/SsangYong Musso, який представлений і в Україні. У нього немає рами, адже пікап збудували на платформі кросовера KGM Torres (він має не лише бензинову, а й електричну версію).

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Спорідненість двох моделей видно в анфас, адже в них ідентична передня оптика. В KGM Torres запозичили і деталі інтер’єру, проте поки фото салону не опублікували.

Для KGM Musso EV готують батарею на 80,6 кВт∙год Фото: SsangYong

Електромобіль KGM Torres EVX стане донором 207-сильної установки з переднім приводом. Утім, пікап також отримає потужнішу повнопривідну версію (про це свідчать написи 4WD на кузові). Крім того, його оснастять більшою батареєю ємністю 80,6 кВт∙год.

До речі, на ринок виходить і перший пікап Kia. У майбутньому він отримає електричну версію, але поки буде доступним з бензиновим і дизельним двигунами.

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