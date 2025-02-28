"Бестактные и дерзкие": создатель дронов раскрыл, как россияне хвастались оружием на IDEX 2025

Масштабная конференция в ОАЭ дала России возможность договориться о поставках компонентов для вооружения, которое затем используют против украинцев. Впрочем, Украина тоже получила значительную пользу от мероприятия.

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С 17 по 21 февраля проходила International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2025 — одна из самых масштабных в мире выставок оборонных технологий, которая проводится в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) раз в два года. О ее особенностях и влиянии на войну в Украине Фокусу рассказал Игорь Финяк, соучредитель украинской компании Sky Assist, которая производит для военных беспилотные авиационные комплексы "Сирко".

Россия на IDEX 2025

IDEX в Абу-Даби — это очень масштабная выставка, для понимания: в 2025 году было более 206 000 посетителей и 1 565 участников из 65 стран мира. Выставка проводится на берегу Персидского залива, поэтому стенды размещались как на суше, так и на воде. Среди прочего были представлены корабли, лодки, вертолеты и самолеты.

Игорь Финяк заметил, что на IDEX 2025 собралось много представителей России, которых работники Sky Assist не видели на мероприятиях в Европе. Они имели большой стенд и много различных видов вооружения, начиная с танков, кораблей, заканчивая дронами, радарами и электроникой. Игорь посвятил этому критический пост в Facebook, где показал российских участников и их экспонаты.

"Быть на одной выставке рядом с россиянами очень неприятно, но, к сожалению, такая сейчас сложилась политическая ситуация, что их кое-где уже пускают и дают возможность себя демонстрировать. Там было много украинских компаний, мы между собой общались. А россияне тоже ходили по выставке, разговаривали с другими. То есть для них тоже были доступны все рынки поставки компонентов, представленные на IDEX", — поделился он.

Россияне вели переговоры с другими участниками IDEX 2025 Фото: Skyassist Стенд российского концерна "Калашников" на IDEX 2025 Фото: Skyassist

По мнению Игоря Финяка, вполне возможно, что участники мероприятия наладили контакты с россиянами и в дальнейшем будут сотрудничать с ними. Это тревожный момент, учитывая, что ранее в сбитых российских дронах и ракетах уже неоднократно находили компоненты из других стран, даже из Европы. IDEX же дал России еще больше возможностей для получения продуктов, которые потом будут использовать против Украины. В частности, многие представители РФ побывали на иранском стенде.

"Я был свидетелем многих случаев, когда россияне сидели за столами даже с представителями европейских стран и вели переговоры о поставках компонентов. Есть государства очень дружественные к Украине, такие как Латвия, Литва, Эстония, которые, по моему мнению, никогда ничего не будут продавать России. Европейские страны стараются этого не делать, но Китай, ОАЭ и некоторые другие больше любят деньги, чем свою геополитическую позицию", — прокомментировал представитель Украины.

Игорь добавил, что в Европе, куда он часто ездит в командировки, сейчас россиян заметно гораздо меньше. А вот в Арабских Эмиратах их очень много, и не только на выставке. Причем россияне обычно ведут себя очень бестактно и вызывающе. Это единственное негативное впечатление от выставки IDEX 2025.

Новый опыт для Sky Assist

"Это очень большая выставка по объему и по площади. Компания Sky Assist впервые принимала в ней участие, хотя имеем немалый выставочный опыт. На IDEX представляли свою продукцию, которая у нас уже готова к применению в боевых условиях — это разведывательный "Сирко 2М", а также ударный "Сирко 5", который скоро тоже будет запущен в серийное производство", — поделился он.

Корабли в Персидском заливе во время IDEX 2025 во время IDEX 2025 Фото: Skyassist

По словам Игоря Финяка, "Сирко 2М" уже известен украинской армии и используется различными подразделениями. Это разведывательный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения разведки и поиска целей в зоне боевых действий. "Сирко 5" сделан на базе того же планера, что и "Сирко 2", но платформу несколько изменили "малыми усилиями", установили другие системы, которые помогают поражать цели в режиме "камикадзе". Это может быть как живая сила, так и техника, в зависимости от типа установленного взрывного устройства.

Дроны "Сирко" созданы, чтобы быть недорогими и очень простыми в использовании. Производство легко масштабировать, что позволяет изготовить большое количество комплексов за короткое время. Этим они отличаются от многих других изделий подобного класса, а потому привлекают внимание иностранцев, которые тоже хотели бы иметь на вооружении такие средства.

Игорь Финяк на выставке IDEX 2025 вместе с дронами "Сирко" Фото: Skyassist

"Сейчас очень много у нас технологических новинок. Мы многое изменили сейчас, и получаем от военных положительные отзывы об использовании наших дронов на поле боя", — говорит Игорь.

В частности бойцы отмечают высокую ремонтопригодность дрона "Сирко". Сделанный из специального радиопрозрачного полимера и пластика, он почти незаметен врагу во время работы, а в случае повреждения легко ремонтируется на поле боя. Важным преимуществом является стабильная связь и мощная система защиты от средств РЭБ, которая автоматически обнаруживает подавление и меняет частоты. Благодаря этому "Сирко" может летать в тылу российских войск и эффективно выполнять боевые задачи.

"Сирко 2М" — разведывательный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения разведки и поиска целей в зоне боевых действий

Польза IDEX 2025 для Украины

На IDEX 2025 было представлено много технологических решений, оборудования, электроники и тому подобное. Поэтому Sky Assist искала сотрудничества с зарубежными производителями, чтобы получить технологии, необходимые для совершенствования ее изделий. Не секрет, что многие компоненты сейчас в Украине не производятся, например, камеры, полетные контроллеры, элементы питания для батарей.

"На таких международных выставках мы можем обменяться мнениями, сделать определенные заказы, узнать об интересных решениях для того, чтобы наши устройства были полезными для украинской армии. У нас было очень много контактов, потому что к нашему стенду было приковано внимание иностранцев из разных стран, и многие из них предлагали нам сотрудничество. Украина сейчас на слуху, многие посетители выражали нам поддержку в войне, предлагали нам те или иные решения, сейчас наше конструкторское бюро изучает их и тестирует", — сообщил соучредитель Sky Assist.

В целом украинский флаг сейчас очень известен и узнаваем в сфере оборонных технологий. Когда иностранцы видят на выставке представителей Украины, то понимают, что изделия интересны и полезны, ведь рождены во время войны и испытаны военными. Поэтому украинское вооружение очень их интересует.

"Они сами хотят это испытать, перенять наш опыт ведения войны, потому что сейчас ведется технологическая война и сейчас побеждает на поле боя не огромное количество танков или какого-то другого тяжелого оружия. Украинцам благодаря технологиям и интеллектуальному подходу удается сдерживать нашествие врага. Сейчас Украина действительно номер один в мире по технологиям, и компания SkyAssist не является не последней в этой сфере, потому что мы имеем в разработке много интересных технологических решений, которыми делимся с нашими зарубежными партнерами, но только в пределах допустимого, чтобы все лучшее осталось в Украине", — пояснил Игорь.

Стенд Sky Assist на выставке IDEX 2025 Фото: Skyassist

Команда Sky Assist много ездит по международным выставкам Объединенные Арабские Эмираты, и Финляндия, Франция, Эстония, Латвия, Польша, где есть возможность демонстрировать дроны "Сирко". За рубежом людям очень интересно за ними наблюдать, ведь эти изделия используются на войне и испытаны на поле боя.

По наблюдениям Игоря Финяка, многие зарубежные компании создают беспилотники и имеют различные изделия. Им это проще делать, потому что государства оказывают поддержку и финансирование еще на начальном этапе разработки. Впрочем, готовая зарубежная техника, несмотря на красивый вид, не так эффективна на поле боя, как украинская.

"В Украине, к сожалению, мы такой поддержки не имеем, то есть мы все свои изделия, все свои исследования делаем за свой счет. Это очень недешевые процессы, на это уходит много времени и денег", — добавил разработчик.

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