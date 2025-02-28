"Нетактовні та зухвалі": виробник дронів розкрив, як росіяни хвалилися зброєю на IDEX 2025

Масштабна конференція у ОАЕ дала Росії можливість домовитися про постачання компонентів для озброєння, яке потім використають проти українців. Втім, Україна теж отримала значну користь від заходу.

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З 17 по 21 лютого відбувалася International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2025 – одна з наймасштабніших у світі виставок оборонних технологій, яка проводиться у Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) раз на два роки. Про її особливості та вплив на війну в Україні Фокусу розповів Ігор Фіняк, співзасновник української компанії Sky Assist, яка виготовляє для військових безпілотні авіаційні комплекси "Сірко".

Росія на IDEX 2025

IDEX у Абу-Дабі — це дуже масштабна виставка, для розуміння: у 2025 році було понад 206 000 відвідувачів і 1 565 учасників з 65 країн світу. Виставка проводиться на березі Перської затоки, тому стенди розміщувалися як на суші, так і на воді. Серед іншого були представлені кораблі, човни, гвинтокрили і літаки.

Ігор Фіняк помітив, що на IDEX 2025 зібралося багато представників Росії, яких працівники Sky Assist не бачили на заходах у Європі. Вони мали великий стенд і багато різних видів озброєння починаючи з танків, кораблів, закінчуючи дронами, радарами та електронікою. Ігор присвятив цьому критичний пост у Facebook, де показав російських учасників та їх експонати.

"Бути на одній виставці поруч з росіянами дуже неприємно, але, на жаль, така зараз склалася політична ситуація, що їх де-не-де вже пускають і дають можливість себе демонструвати. Там було багато українських компаній, ми між собою спілкувалися. А росіяни теж ходили по виставці, розмовляли з іншими. Тобто для них теж були доступні всі ринки постачання компонентів, представлені на IDEX", – поділився він.

Росіяни вели перемовини з іншими учасниками IDEX 2025 Фото: Skyassist Стенд російського концерна "Калашников" на IDEX 2025 Фото: Skyassist

На думку Ігоря Фіняка, цілком можливо, що учасники заходу налагодили контакти з росіянами і надалі співпрацюватимуть з ними. Це тривожний момент, враховуючи, що раніше у збитих російських дронах та ракетах вже неодноразово знаходили компоненти з інших країн, навіть з Європи. IDEX же дав Росії ще більше можливостей для отримання продуктів, які потім використовуватимуть проти України. Зокрема, багато представників РФ побували на іранському стенді.

"Я був свідком багатьох випадків, коли росіяни сиділи за столами навіть з представниками європейських країн і вели перемовини про постачання компонентів. Є держави дуже дружні до України, як от Латвія, Литва, Естонія, які, на мою думку, ніколи нічого не будуть продавати Росії. Європейські країни стараються цього не робити, але Китай, ОАЕ та деякі інші більше люблять гроші, ніж свою геополітичну позицію", – прокоментував представник України.

Ігор додав, що у Європі, куди він часто їздить у відрядження, зараз росіян помітно набагато менше. А от в Арабських Еміратах їх дуже багато, і не тільки на виставці. При чому росіяни зазвичай поводять себе дуже нетактовно і зухвало. Це єдине негативне враження від виставки IDEX 2025.

Новий досвід для Sky Assist

"Це дуже велика виставка за об'ємом і за площею. Компанія Sky Assist вперше брала у ній участь, хоча маємо чималий виставковий досвід. На IDEX представляли свою продукцію, яка в нас вже готова до застосування у бойових умовах – це розвідувальний "Сірко 2М", а також ударний "Сірко 5", який скоро теж буде запущений у серійне виробництво", – поділився він.

Кораблі у Перській затоці під час IDEX 2025 Фото: Skyassist

За словами Ігоря Фіняка, "Сірко 2М" вже відомий українській армії і використовується різними підрозділами. Це розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення розвідки та пошуку цілей у зоні бойових дій. "Сірко 5" зроблений на базі того ж планера, що і "Сірко 2", але платформу дещо змінили "малими зусиллями", встановили інші системи, які допомагають уражати цілі в режимі "камікадзе". Це може бути як жива сила, так і техніка, залежно від типу встановленого вибухового пристрою.

Дрони "Сірко" створені, щоб бути недорогими і дуже простими у використанні. Виробництво легко масштабувати, що дозволяє виготовити велику кількість комплексів за короткий час. Цим вони відрізняються від багатьох інших виробів подібного класу, а тому привертають увагу іноземців, які теж хотіли б мати на озброєнні такі засоби.

Ігор Фіняк на виставці IDEX 2025 разом з дронами "Сірко" Фото: Skyassist

"Зараз дуже багато у нас технологічних новинок. Ми багато чого змінили зараз, і отримуємо від військових позитивні відгуки про використання наших дронів на полі бою", – каже Ігор.

Зокрема бійці зазначають високу ремонтопридатність дрона "Сірко". Зроблений зі спеціального радіопрозорого полімеру та пластику, він майже непомітний ворогу під час роботи, а у випадку пошкодження легко ремонтується на полі бою. Важливою перевагою є стабільний зв’язок і потужна система захисту від засобів РЕБ, яка автоматично виявляє придушення і змінює частоти. Завдяки цьому "Сірко" може літати у тилу російських військ і ефективно виконувати бойові задачі.

"Сірко 2М" – розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення розвідки та пошуку цілей у зоні бойових дій

Користь IDEX 2025 для України

На IDEX 2025 було представлено багато технологічних рішень, обладнання, електроніки тощо. Тому Sky Assist шукала співпраці із закордонними виробниками, щоб отримати технології, потрібні для вдосконалення її виробів. Не секрет, що багато компонентів зараз в Україні не виробляються, наприклад, камери, польотні контролери, елементи живлення для батарей.

"На таких міжнародних виставках ми можемо обмінятися думками, зробити певні замовлення, дізнатися про цікаві рішення для того, щоб наші пристрої були корисними для української армії. У нас було дуже багато контактів, бо до нашого стенда була прикута увага іноземців з різних країв, і багато хто з них пропонував нам співпрацю. Україна зараз на слуху, багато відвідувачів висловлювали нам підтримку у війні, пропонували нам ті чи інші рішення, зараз наше конструкторське бюро вивчає їх і тестує", – повідомив співзасновник Sky Assist.

Загалом український прапор зараз дуже відомий і впізнаваний у сфері оборонних технологій. Коли іноземці бачать на виставці представників України, то розуміють, що вироби цікаві і корисні, адже народжені під час війні і випробувані військовими. Тому українське озброєння дуже їх цікавить.

"Вони самі хочуть це випробувати, перейняти наш досвід ведення війни, бо зараз ведеться технологічна війна і зараз перемагає на полі бою не величезна кількість танків чи якоїсь іншої важкої зброї. Українцям завдяки технологіям та інтелектуальному підходу вдається стримувати навалу ворога. Зараз Україна дійсно номер один у світі за технологіями, і компанія SkyAssist не є не є останньою у цій сфері, бо ми маємо у розробці багато цікавих технологічних рішень, якими ділимося з нашими закордонними партнерами, але тільки в межах допустимого, щоб все найкраще залишилося в Україні", – пояснив Ігор.

Cтенд Sky Assist на виставці IDEX 2025 Фото: Skyassist

Команда Sky Assist багато їздить по міжнародних виставках Об'єднані Арабські Емірати, і Фінляндія, Франція, Естонія, Латвія, Польща, де є можливість демонструвати дрони "Сірко". За кордоном людям дуже цікаво за ними спостерігати, адже ці вироби використовуються на війні і випробувані на полі бою.

За спостереженнями Ігоря Фіняка, багато закордонних компаній створюють безпілотники і мають різні вироби. Їм це простіше робити, бо держави надають підтримку та фінансування ще на початковому етапі розробки. Втім, готова закордонна техніка, попри гарний вигляд, не так ефективна на полі бою, як українська.

"В Україні, на жаль, ми такої підтримки не маємо, тобто ми всі свої вироби, всі свої дослідження робимо своїм коштом. Це дуже недешеві процеси, на це йде багато часу і грошей", – додав розробник.

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