Зачем тратить деньги: 6 хитростей, чтобы не покупать новый смартфон

Производители и магазины заманивают покупателей, чтобы продавать больше телефонов, но без этого можно обходиться годами.

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Со временем смартфоны начинают работать медленнее и быстрее разряжаться, что побуждает людей покупать новые модели. Сайт How to geek раскрыл несколько хитростей, которые могут улучшить производительность и сэкономить средства. Часто это не столько технологический, сколько психологический процесс.

Нераскрытый потенциал

Люди могут очень удивиться, узнав, сколько мощных функций они не используют, потому что не знают. Например, некоторые могут заряжать другие устройства беспроводным путем. Другие же имеют режим разделенного экрана, что позволяет запускать две программы рядом ради создания заметок во время просмотра видео или сравнения цен между двумя программами для покупок. Недавно писали о регулировке ширины экрана, которую стоит менять на любой модели.

А если включить Quick Share (или Nearby Share на более старых устройствах), можно отправлять большие файлы между устройствами Android так же легко, как AirDrop на iPhone. Управление станет гораздо более плавным, если использовать жесты вместо кнопки "Назад". Режим одной рукой тоже упрощает управление и ввод текста. Если Google Assistant кажется устаревшим, то его можно заменить на Perplexity AI для более умного и лучшего общения.

Очистка системы

Часто смартфон через несколько лет начинает работать медленнее не потому, что постарел и износился, а потому, что его отягощает разный цифровой хлам: ненужные приложения, файлы, кэш, возможно, даже вирусы. После глубокой очистки и оптимизации телефон станет быстрее, и желание обновить его может просто исчезнуть.

Для начала стоит просмотреть главный экран и определить, какие приложения действительно полезны и регулярно используются, а какие зря занимают место. Если программа не использовалась в течение последнего месяца — стоит просто ее удалить. В конце концов, всегда можно установить повторно. Для нужных приложений стоит очистить кэш, ведь со временем они накапливают гигабайты ненужных данных.

Инструкция по очистке смартфонов на Android

Обновление главного экрана

Главный экран — это первое, что человек видит каждый раз, когда разблокирует телефон. Если он надоедает, то, скорее всего, надоедает и все устройство. В отличие от iPhone, телефоны Android позволяют заменить стандартную программу запуска (launcher) по умолчанию на что-то совсем другое. Замена может не только изменить внешний вид, но и улучшить функциональность, сделав меню значительно удобнее.

На многих телефонах можно устанавливать целые пакеты тем, которые меняют значки, шрифты и цвета. Их можно найти в Google Play Marker или в магазине Galaxy Themes от Samsung. Даже если телефон не имеет встроенного магазина тем, можно получить пакет значков от Whicons. Одна хорошая тема может заставить ваш телефон почувствовать себя как новое устройство.

Главный экран играет важную роль в восприятии смартфона Фото: How to Geek

Еще можно установить "живые" обои, которые меняются в зависимости от времени суток или каждый раз при разблокировке. Целесообразно изменить и мелодию звонка и звуки уведомлений, ведь мозг связывает звук с опытом, и новая мелодия во время звонка или сообщения заставит его воспринимать все совершенно иначе.

Яркий чехол

Очень часто удачный чехол кардинально меняет восприятие смартфона не только для владельца, но и для окружающих. В этом случае можно экспериментировать с цветами, рисунками, рельефом, материалами, различными дизайнами и элементами, например, держателями и встроенными кольцами.

Чехлы сделают смартфон новым на вид Фото: How to Geek

Сопутствующие гаджеты

Иногда лучшее обновление — это не новый телефон, а отличная пара наушников с шумоподавлением. Они меняют восприятие музыки, видеороликов и звонков. Футляр для аккумуляторов или блок питания MagSafe означают, что вам не придется беспокоиться о разряженных батареях. Простая ручка или подставка сделают телефон более удобным в пользовании.

Если нужно много читать на телефоне, то стоит задуматься над приобретением специального планшета, который не так сильно утомляет глаза. Для лучших фотографий можно приобрести специальную камеру, например карманная Ricoh GR или подержанная Sony RX100. Смарт-часы упростят проверку уведомлений, ответ на звонки, прослушивание музыки и добавят много новых возможностей, не вытаскивая телефона.

Ограничить количество осмотров

В эпоху интернета реклама стала очень агрессивной, и вся суть видеообзоров смартфонов на YouTube сводится к тому, чтобы заставить людей захотеть новое устройство. Обычно блогеры подчеркивают, какие новые возможности появились и почему стоит обновиться. Желание растет с каждым просмотром очередного ролика.

How to geek советует избегать обзоров, если нужно, то отписаться от профильных каналов или отключить оповещения. Когда же действительно нужно будет покупать новый телефон, к ним можно будет вернуться.

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