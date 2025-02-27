Навіщо витрачати гроші: 6 хитрощів, щоб не купувати новий смартфон

Виробники та магазини заманюють покупців, щоб продавати більше телефонів, але без цього можна обходитися роками.

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З часом смартфони починають працювати повільніше і швидше розряджатися, що спонукає людей купувати нові моделі. Сайт How to geek розкрив кілька хитрощів, які можуть покращити продуктивність і зекономити кошти. Часто це не стільки технологічний, скільки психологічний процес.

Нерозкритий потенціал

Люди можуть дуже здивуватися, дізнавшись, скільки потужних функцій вони не використовують, бо не знають. Наприклад, деякі можуть заряджати інші пристрої бездротовим шляхом. Інші ж мають режим розділеного екрана, що дозволяє запускати дві програми поруч заради створення нотаток під час перегляду відео або порівняння цін між двома програмами для покупок. Нещодавно писали про регулювання ширини екрана, яке варто змінювати на будь-якій моделі.

А якщо увімкнути Quick Share (або Nearby Share на старіших пристроях), можна надсилати великі файли між пристроями Android так само легко, як AirDrop на iPhone. Керування стане набагато плавнішим, якщо використовувати жести замість кнопки "Назад". Режим однією рукою теж спрощує керування і введення тексту. Якщо Google Assistant здається застарілим, то його можна замінити на Perplexity AI для розумнішого та кращого спілкування.

Очищення системи

Часто смартфон через кілька років починає працювати повільніше не тому, що постарів і зносився, а тому, що його обтяжує різний цифровий мотлох: непотрібні застосунки, файли, кеш, можливо, навіть віруси. Після глибокого очищення та оптимізації телефон стане швидшим, і бажання оновити його може просто зникнути.

Для початку варто продивитися головний екран і визначити, які застосунки дійсно корисні і регулярно використовуються, а які даремно займають місце. Якщо програма не використовувалася протягом останнього місяця — варто просто її видалити. Зрештою, завжди можна встановити повторно. Для потрібних застосунків варто очистити кеш, адже з часом вони накопичують гігабайти непотрібних даних.

Інструкція з очищення смартфонів на Android

Оновлення головного екрана

Головний екран – це перше, що людина бачить щоразу, коли розблоковує телефон. Якщо він набридає, то, скоріше за все, набридає і весь пристрій. На відміну від iPhone, телефони Android дозволяють замінити стандартну програму запуску (launcher) за замовчуванням на щось зовсім інше. Заміна може не тільки змінити зовнішній вигляд, й покращити функціональність, зробивши меню значно зручнішим.

На багатьох телефонах можна встановлювати цілі пакети тем, які змінюють значки, шрифти та кольори. Їх можна знайти у Google Play Marker або у магазині Galaxy Themes від Samsung. Навіть якщо телефон не має вбудованого магазину тем, можна отримати пакет значків від Whicons. Одна хороша тема може змусити ваш телефон відчути себе як новий пристрій.

Головний екран грає важливу роль у сприйнятті смартфона Фото: How to Geek

Ще можна встановити "живі" шпалери, які змінюються залежно від часу доби або щоразу при розблокуванні. Доцільно змінити й мелодію дзвінка та звуки сповіщень, адже мозок пов’язує звук із досвідом, і нова мелодія під час дзвінка або повідомлення змусить його сприймати все геть інакше.

Яскравий чохол

Дуже часто вдалий чохол кардинально змінює сприйняття смартфона не тільки для власника, а й для оточуючих. У цьому випадку можна експериментувати з кольорами, малюнками, рельєфом, матеріалами, різними дизайнами та елементами, наприклад, тримачами та вбудованими кільцями.

Чохли зроблять смартфон новим на вигляд Фото: How to Geek

Супутні гаджети

Іноді найкраще оновлення — це не новий телефон, а чудова пара навушників із шумопоглинанням. Вони змінюють сприйняття музики, відеороликів і дзвінків. Футляр для акумуляторів або блок живлення MagSafe означають, що вам не доведеться турбуватися про розряджені батареї. Проста ручка або підставка зроблять телефон зручнішим у користуванні.

Якщо потрібно багато читати на телефоні, то варто задуматися над придбанням спеціального планшета, який не так сильно втомлює очі. Для кращих фотографій можна придбати спеціальну камеру, як-от кишенькова Ricoh GR або вживана Sony RX100. Смарт-годинник спростить перевірку сповіщень, відповідь на дзвінки, прослуховування музики і додасть багато нових можливостей, не витягаючи телефона.

Обмежити кількість оглядів

В епоху інтернету реклама стала дуже агресивною, і вся суть відеоглядів смартфонів на YouTube зводиться до того, щоб змусити людей захотіти новий пристрій. Зазвичай блогери підкреслюють, які нові можливості з'явилися і чому варто оновитися. Бажання зростає з кожним переглядом чергового ролика.

How to geek радить уникати оглядів, якщо потрібно, то відписатися від профільних каналів або вимкнути сповіщення. Коли ж дійсно потрібно буде купувати новий телефон, до них можна буде повернутися.

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