Одне маленьке, але важливе налаштування, яке треба змінювати на кожному Android-смартфоні

Регулювання ширини стало надзвичайно важливою функцією на смартфонах, де розміри екранів перевищують шість дюймів, а роздільна здатність стає дедалі щільнішою.

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Існує одне маленьке налаштування, яке варто змінювати — це мінімальне регулювання ширини екрана. Про нього пише Android Authority.

Яке мінімальне регулювання ширини?

Повзунок для налаштування елементів користувацького інтерфейсу існує з 2016 року. Деякі компанії, наприклад Samsung, називають його Screen Zoom, а інші використовують Display Size. Коротше кажучи, повзунок дає змогу користувачам збільшувати або зменшувати відображуваний контент.

Це стало надзвичайно важливою функцією на сучасних пристроях, де розміри екранів регулярно перевищують шість дюймів, а роздільна здатність стає дедалі щільнішою.

Є одна велика проблема: кроки повзунка залишаються занадто великими і не дають тонкого налаштування. Тому, щоб обійти це, варто звернутися до старого рішення. В Опціях розробника > Мінімальна ширина ховається елемент керування. Ручна зміна мінімального числа ширини (dp) дає мені змогу примусово збільшити розмір елемента користувацького інтерфейсу за межі того, що зазвичай дозволяє пристрій.

Ось чому налаштування варто змінювати

Зміна цього налаштування дає змогу знайти золоту середину між тим, щоб зробити елементи зручно видимими і максимально збільшити відображуваний контент.

Природно, розміщення більшої кількості елементів користувацького інтерфейсу на екрані має відчутні переваги. Більше іконок, більше тексту на веб-сторінках, меню налаштувань, тексти пісень Spotify, більше мініатюр у моєму додатку галереї... список можна продовжувати.

Це також корисно для налаштування — сторонні лаунчери, такі як Nova, як і раніше, найкраще працюють на більш високих значеннях dp. Крім смартфонів, це налаштування особливо корисне на планшетах Android і складних пристроях. Завдяки їй короткий дисплей здається набагато просторішим, ніж він є насправді.

І навіть якщо зір користувача не такий уже й гарний, як раніше, все одно можна використовувати це налаштування у своїх інтересах. Зменшити число dp, щоб збільшити елементи на екрані.

Звісно, є й недоліки. Зміна цього параметра на старих телефонах робить їх більш повільними. Однак на сучасних телефонах це не проблема. Зміна мінімального розміру понад його значення за замовчуванням також негативно впливає на деякі віджети. Це особливо дратує з деякими стандартними віджетами Samsung. Це псує враження? Ні.

Як знайти мінімальне налаштування ширини

Щоб налаштувати мінімальну ширину на телефонах Android, спочатку потрібно буде активувати приховане меню параметрів розробника.

Примітка: ці кроки були складені з використанням Galaxy S24 FE, але можуть відрізнятися залежно від пристрою.

Відкрити меню "Налаштування", потім знайти розділ "Інформація про програмне забезпечення". Знайти рядок Build number і торкнутися його не менше семи разів. Має з'явитися повідомлення про те, що меню Developer options тепер увімкнено.

Повернутися на головну сторінку налаштувань, прокрутити вниз до пункту "Параметри розробника" і торкнутися його.

Тепер прокрутіть униз до підрозділу Малювання і знайдіть лінію Мінімальної ширини. Натиснути на неї.

Щоб зменшити розмір елементів користувацького інтерфейсу, виберіть число, більше, ніж значення dp за замовчуванням.

Щоб збільшити розмір елементів користувацького інтерфейсу, виберіть число, менше значення dp за замовчуванням.

Після введення числа натиснути OK. Елементи на екрані мають трохи зменшитися або збільшитися в міру формування нового налаштування.

Пошук золотого числа займе деякий час. Можливо, доведеться повторити останні кілька кроків кілька разів, поки результат не буде задовільним. Проте, не треба перевищувати 700 dp. Це перетворить телефон на незграбний планшет Android.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.