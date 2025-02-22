Одна маленькая, но важная настройка, которую надо менять на каждом Android-смартфоне

Регулировка ширины стала чрезвычайно важной функцией на смартфонах, где размеры экранов превышают шесть дюймов, а разрешения становятся все плотнее.

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Существует одна маленькая настройка, которую стоит менять — это минимальная регулировка ширины экрана. О ней пишет Android Authority.

Какова минимальная регулировка ширины?

Ползунок для настройки элементов пользовательского интерфейса существует с 2016 года. Некоторые компании, например Samsung, называют его Screen Zoom, а другие используют Display Size. Короче говоря, ползунок позволяет пользователям увеличивать или уменьшать отображаемый контент.

Это стало чрезвычайно важной функцией на современных устройствах, где размеры экранов регулярно превышают шесть дюймов, а разрешения становятся все плотнее.

Есть одна большая проблема: шаги ползунка остаются слишком большими и не дают тонкой настройки. Поэтому, чтобы обойти это, стоит обратиться к старому решению. В Опциях разработчика > Минимальная ширина скрывается элемент управления. Ручное изменение минимального числа ширины (dp) позволяет мне принудительно увеличить размер элемента пользовательского интерфейса за пределы того, что обычно позволяет устройство.

Вот почему настройку стоит менять

Изменение этой настройки позволяет найти золотую середину между тем, чтобы сделать элементы удобно видимыми и максимально увеличить отображаемый контент.

Естественно, размещение большего количества элементов пользовательского интерфейса на экране имеет ощутимые преимущества. Больше иконок, больше текста на веб-страницах, меню настроек, тексты песен Spotify, больше миниатюр в моем приложении галереи… список можно продолжать.

Это также полезно для настройки — сторонние лаунчеры, такие как Nova, по-прежнему лучше всего работают на более высоких значениях dp. Помимо смартфонов, эта настройка особенно полезна на планшетах Android и складных устройствах. Благодаря ей короткий дисплей кажется намного просторнее, чем он есть на самом деле.

И даже если зрение юзера не такое уж хорошее, как раньше, все равно можно использовать эту настройку в своих интересах. Уменьшить число dp, чтобы увеличить элементы на экране.

Конечно, есть и недостатки. Изменение этого параметра на старых телефонах делает их более медлительными. Однако на современных телефонах это не проблема. Изменение минимального размера сверх его значений по умолчанию также негативно влияет на некоторые виджеты. Это особенно раздражает с некоторыми стандартными виджетами Samsung. Это портит впечатление? Нет.

Как найти минимальную настройку ширины

Чтобы настроить минимальную ширину на телефонах Android, сначала нужно будет активировать скрытое меню параметров разработчика.

Примечание: эти шаги были составлены с использованием Galaxy S24 FE, но могут отличаться в зависимости от устройства.

Открыть меню "Настройки", затем найти раздел "Информация о программном обеспечении" . Найти строку Build number и коснуться ее не менее семи раз. Должно появиться уведомление о том, что меню Developer options теперь включено.

Вернуться на главную страницу настроек, прокрутить вниз до пункта "Параметры разработчика" и коснуться его.

Теперь прокрутить вниз до подраздела Рисование и найдите линию Минимальной ширины. Нажать на нее.

Чтобы уменьшить размер элементов пользовательского интерфейса, выбрать число, большее, чем значение dp по умолчанию.

Чтобы увеличить размер элементов пользовательского интерфейса, выбрать число, меньшее значения dp по умолчанию.

После ввода числа нажать OK. Элементы на экране должны немного уменьшиться или увеличиться по мере формирования новой настройки.

Поиск золотого числа займет некоторое время. Возможно, придется повторить последние несколько шагов несколько раз, пока результат не будет удовлетворительным. Тем не менее, не надо превышать 700 dp. Это превратит телефон в неуклюжий планшет Android.

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