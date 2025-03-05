DJI Mavic даже не снилось: первый в мире двухкоптерный дрон может развить суперскорость

Благодаря своей уникальной форме и сверхлегкой конструкции Falcon Mini ломает стереотипы в технологии дронов.

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Компания Zero Zero Robotics представила V-Copter Falcon Mini — легкий двухкоптерный дрон весом менее 250 г, который обещает быстрое ускорение наряду с высокой производительностью, пишет interestingengineering.com.

БПЛА является потенциальным конкурентом таким известным брендам, как DJI, чьи популярные беспилотники включают серии DJI Mavic, Air и Mini. Вес менее 250 г дает Falcon Mini возможность легко обходить многие препятствия.

В отличие от большинства потребительских дронов на рынке, которые используют четыре ротора, Falcon Mini использует конструкцию бикоптера с двумя пропеллерами, установленными в форме буквы V над корпусом. Когда подается команда полета, эти два ротора наклоняются вниз, чтобы оптимизировать воздушный поток и обеспечить разгон. Они также могут наклоняться в противоположных направлениях, позволяя дрону выполнять крутые повороты и точные маневры.

По словам Zero Zero Robotics, V-образные крылья дрона помогают обеспечить "молниеносное ускорение" и "непревзойденную маневренность", что дает ему преимущество перед сопоставимыми квадрокоптерами в своем классе.

Что касается аэрофотосъемки, Falcon Mini оснащен трехосевой стабилизированной 4K-камерой с регулировкой угла в реальном времени на 0,01 градуса в самих роторах. БПЛА использует усовершенствованные серводвигатели, изготовленные из высокопрочной легированной стали, способные выдерживать до миллиона срабатываний, обеспечивая долговечность и надежность в течение всего срока службы. Он также может похвастаться относительно бесшумной работой и временем полета до 34 минут.

Еще одна функция, которую представляет разработчик, — это комплект Reverse Flight Kit, позволяющий использовать расширенные режимы полета, такие как полет вверх ногами и выполнение обратных вращений.

Цена и данные о доступности БПЛА еще не объявлены.

Ранее мы писали, что известно об украинском дроне-разведчике Yautja. По словам производителя, украинский БПЛА Yautja превосходит DJI Mavic по нескольким пунктам и почти не использует китайских компонентов.