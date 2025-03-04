Удар по полигону ВСУ: Сергей Флэш рассказал, что нужно было делать, заметив дрон РФ

По словам специалиста по радиотехнологиям, РФ знает размещение всех украинских полигонов и ученых центров, однако наносит по ним удары только в определенных обстоятельствах.

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Вооруженные силы Российской Федерации использовали для корректировки удара "Искандером" по полигону Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области разведывательный дрон, поэтому командирам следовало принять меры предосторожности. Об этом написал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что РФ знает размещение всех украинских полигонов и ученых центров, потому что невозможно скрыть места, через которые проходят тысячи людей и дислокация которых не меняется годами. При этом противник наносит удар по этом локациям, только когда имеет точные данные о скоплении личного состава, так как его запасы "Искандеров" ограничены.

Так, военнослужащий, который присутствовал на полигоне в Днепропетровской области во время атаки россиян рассказал, что накануне утром над ними летал вражеский разведывательный дрон, а за 20 минут до обстрела бойцов вывели на построение на контрольно-пропускном пункте.

"Если исключить предателей, то фактический источник один. Это БПЛА. Никакие там спутники шпионы, а именно БПЛА. В 99.9% случаев ударов БПЛА был над позицией. Если позиция глубоко в тылу, то БПЛА в 70% это "Орлан", — отметил Сергей Флэш.

Поскольку дроны "Орлан" передают видео, их видят средства радиоэлектронной разведки (РЭР). Если рядом нет РЭР, то "Орлан" может заметить противовоздушная оборона (ПВО). Если "Орлан" не пролетает транзитом, а зависает над одной позицией более чем на 30 минут, значит он показывает зону интереса врага.

Специалист подчеркнул, что если в этой зоне есть техника в ангарах или логистика, она вся должна останавливить активность на время наблюдения. Скопление единиц техники на открытой местности следует быстро рассредоточить. Что касается личного состава, он должен уйти с открытой местности и также рассредоточиться.

"Все, что нужно командирам, это хотя бы реагировать на информацию о БПЛА и принимать меры предосторожности. Во всех случаях ударов такая информация была", — заключил Сергей Флэш.

Ранее Сергей Флэш также упоминал о том, что для атаки на полигон в Днепропетровской области россияне использовали именно разведывательный беспилотник "Орлан".

"К сожалению, российский "Орлан" над "полигоном" не вызвал у ответственных лиц нужных мер безопасности", — написал эксперт в Telegram.

Напомним, по данным украинского журналиста Юрия Бутусова, в результате российского удара по полигону в Днепропетровской области погибло до 39 украинских военнослужащих. Еще около 80-90 военных получили ранения.