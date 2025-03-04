Удар по полігону ЗСУ: Сергій Флеш розповів, що потрібно було робити, помітивши дрон РФ

За словами фахівця з радіотехнологій, РФ знає розміщення всіх українських полігонів і вчених центрів, однак завдає по них ударів тільки за певних обставин.

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Збройні сили Російської Федерації використовували для коригування удару "Іскандером" по полігону Збройних сил України на Дніпропетровщині розвідувальний дрон, тому командирам слід було вжити запобіжних заходів. Про це написав український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

Експерт зазначив, що РФ знає розміщення всіх українських полігонів і вчених центрів, тому що неможливо приховати місця, через які проходять тисячі людей і дислокація яких не змінюється роками. При цьому противник завдає удару по цих локаціях, тільки коли має точні дані про скупчення особового складу, оскільки його запаси "Іскандерів" обмежені.

Так, військовослужбовець, який був присутній на полігоні в Дніпропетровській області під час атаки росіян, розповів, що напередодні вранці над ними літав ворожий розвідувальний дрон, а за 20 хвилин до обстрілу бійців вивели на шикування на контрольно-пропускному пункті.

"Якщо виключити зрадників, то фактичне джерело одне. Це БПЛА. Ніякі там супутники-шпигуни, а саме БПЛА. У 99.9% випадків ударів БПЛА був над позицією. Якщо позиція глибоко в тилу, то БПЛА в 70% це "Орлан", — зазначив Сергій Флеш.

Оскільки дрони "Орлан" передають відео, їх бачать засоби радіоелектронної розвідки (РЕР). Якщо поруч немає РЕР, то "Орлан" може помітити протиповітряна оборона (ППО). Якщо "Орлан" не пролітає транзитом, а зависає над однією позицією більш ніж на 30 хвилин, значить він показує зону інтересу ворога.

Фахівець наголосив, що якщо в цій зоні є техніка в ангарах або логістика, вона вся має зупинити активність на час спостереження. Скупчення одиниць техніки на відкритій місцевості слід швидко розосередити. Що стосується особового складу, він має піти з відкритої місцевості і також розосередитися.

"Усе, що потрібно командирам, це хоча б реагувати на інформацію про БПЛА і вживати запобіжних заходів. У всіх випадках ударів така інформація була", — підсумував Сергій Флеш.

Раніше Сергій Флеш також згадував про те, що для атаки на полігон у Дніпропетровській області росіяни використовували саме розвідувальний безпілотник "Орлан".

"На жаль, російський "Орлан" над "полігоном" не викликав у відповідальних осіб потрібних заходів безпеки", — написав експерт у Telegram.

Нагадаємо, за даними українського журналіста Юрія Бутусова, внаслідок російського удару по полігону в Дніпропетровській області загинуло до 39 українських військовослужбовців. Ще близько 80-90 військових дістали поранення.