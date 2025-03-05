DJI Mavic навіть не снилося: перший у світі двокоптерний дрон може розвинути супершвидкість

Завдяки своїй унікальній формі та надлегкій конструкції Falcon Mini ламає стереотипи в технології дронів.

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Компанія Zero Zero Robotics представила V-Copter Falcon Mini — легкий двокоптерний дрон вагою менше ніж 250 г, який обіцяє швидке прискорення поряд із високою продуктивністю, пише interestingengineering.com.

БПЛА є потенційним конкурентом таким відомим брендам, як DJI, чиї популярні безпілотники включають серії DJI Mavic, Air і Mini. Вага менше 250 г дає Falcon Mini можливість легко обходити багато перешкод.

На відміну від більшості споживчих дронів на ринку, які використовують чотири ротори, Falcon Mini використовує конструкцію бікоптера з двома пропелерами, встановленими у формі літери V над корпусом. Коли подається команда польоту, ці два ротори нахиляються вниз, щоб оптимізувати повітряний потік і забезпечити розгін. Вони також можуть нахилятися в протилежних напрямках, даючи змогу дрону виконувати круті повороти і точні маневри.

За словами Zero Zero Robotics, V-подібні крила дрона допомагають забезпечити "блискавичне прискорення" і "неперевершену маневреність", що дає йому перевагу перед зіставними квадрокоптерами у своєму класі.

Що стосується аерофотозйомки, Falcon Mini оснащений трьохосьовою стабілізованою 4K-камерою з регулюванням кута в реальному часі на 0,01 градуса в самих роторах. БПЛА використовує вдосконалені серводвигуни, виготовлені з високоміцної легованої сталі, здатні витримувати до мільйона спрацьовувань, забезпечуючи довговічність і надійність протягом усього терміну служби. Він також може похвалитися відносно безшумною роботою і часом польоту до 34 хвилин.

Ще одна функція, яку представляє розробник, — це комплект Reverse Flight Kit, що дає змогу використовувати розширені режими польоту, як-от політ догори дриґом і виконання обертань у зворотному напрямку.

Ціну і дані про доступність БПЛА ще не оголошено.

Раніше ми писали, що відомо про український дрон-розвідник Yautja. За словами виробника, український БПЛА Yautja перевершує DJI Mavic за кількома пунктами і майже не використовує китайських компонентів.