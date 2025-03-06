"Результаты неоднозначные": военный из НГУ раскрыл, как работают новые "умные" дроны

Ударные коптеры с системой самонаведения тестируют с 2024 года, но их эффективность пока сомнительна, особенно против тяжелой техники.

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В Украине применяют "умные" ударные дроны с функцией захвата цели, которая позволяет обходить влияние средств радиоэлектронной борьбы. Командир подразделения беспилотников "Тайфун" Национальной гвардии Украины рассказал Forbes об особенностях применения такого оружия.

FPV-дроны доминируют на войне в Украине, уничтожая вдвое больше техники, чем остальные виды вооружений вместе взятые. Их главная проблема — подавление сигналов связи средствами РЭБ, из-за которых около половины коптеров не долетают до целей.

Технология машинного зрения позволяет оператору выбрать и захватить цель, после чего дрон долетает до нее самостоятельно, и уже неважно, доходят ли сигналы управления через радиоэлектронные помехи. БПЛА с такой функцией испытывают на войне в Украине с 2024 года. Недавно ВС РФ получили новые дроны "Микроб" с захватом цели, по словам россиян, первые 3 000 таких БПЛА уже поставили в зону боевых действий в Украине.

По словам командира "Тайфуна" с позывным "Майкл", после первых тестов " результаты были неоднозначными". Чтобы распознавать цель, она должна быть контрастной и хорошо заметной на фоне. Поэтому сложно поразить врага на поле боя, если он замаскирован камуфляжем.

Россияне показали украинский дрон с системой захвата цели Фото: Telegram

Разработчики утверждают, что дроны с искусственным интеллектом, которые обладают быстрой реакцией, никогда не паникуют и не отвлекаются, могут достичь показателя попадания в 80%, что, по их словам, превосходит показатели операторов-людей. Военный же считает, что люди пока не отстают.

"Опытный пилот с хорошей технической подготовкой и правильно настроенными параметрами стека может достичь такого уровня успеха", — говорит Майкл.

Количество попаданий дронов с искусственным интеллектом во многом зависит от типа цели. Машинному зрению легко захватить и отслеживать транспортные средства, движущиеся на открытом пространстве, и намного сложнее — пехоту за укрытием.

Как добавил Майкл, сейчас ВС РФ мало используют бронетехнику во время штурмов, больше полагаясь на небольшие пехотные группы. Даже если система может захватить цель в посадке, то вряд ли обойдет все препятствия на своем пути. Особенно сложно это сделать летом, когда на деревьях густая листва.

Майкл поделился видеозаписью с недавней операции, которое показывает, насколько сложно отслеживать солдат, передвигающихся по лесу даже зимой. Для машинного зрения они постоянно меняют размер и форму, прячутся за укрытием.

Майкл заметил, что дроны с захватом целей могут быть очень полезными для охоты на небронированную технику, такую как автомобили и мотоциклы, а также небольших групп пехоты на дорогах. Еще они эффективны для засад, когда дрон садится рядом с дорогой и ждет врага. Технология может сделать запуск автоматическим, превратив коптер в летающую мину.

При атаке тяжелобронированных целей дроны с захватом пока бесполезны, поскольку летят напрямую и бьют, куда ближе. Опытные операторы умеют поражать танки и БТР в наиболее уязвимые места, например, в заднюю часть башни, чтобы с первого удара вывести машину из строя.

Недорогие дроны с искусственным интеллектом пока не вышли на поле боя. Но за последние 18 месяцев они перешли от лабораторных экспериментов к жизнеспособному, хотя и ограниченному оружию.

Новые беспилотники с поддержкой ИИ, как утверждается, более эффективны. В ноябре украинское правительство объявило, что заказало первую партию из 3000 беспилотников с машинным зрением . Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр, а также движущая сила украинских усилий в области беспилотников, месяц спустя заявил, что они планируют "значительно увеличить" долю с автономным наведением.

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